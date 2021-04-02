Bentley представила особый Bentayga Hybrid от Mulliner

Bentley Bentayga Hybrid by Mulliner. Фото: Bentley

Bentley Bentayga Hybrid by Mulliner. Фото: Bentley

Bentley Bentayga Hybrid by Mulliner. Фото: Bentley

Bentley Bentayga Hybrid by Mulliner. Фото: Bentley

Созданный в единственном экземпляре автомобиль окрашен в темно-изумрудный цвет Viridian, дебютировавший на концепт-каре Bentley EXP 10 Speed 6. Причем в цвет кузова окрашены и внутренние части спиц 22-дюймовых колесных дисков Mulliner Driving Specification.

Салон отделан темно-зеленой кожей Cumbrian Green, которая получила контрастную прострочку белой нитью — на обивку ушло более 100 метров особо стойкой нити и 44 часа ручной работы. В зеленом цвете выполнены и деревянные декоративные детали на передней панели. Деталь перед пассажиром украшена серебристым металлическим ромбовидным рисунком по мотивам концепт-кара Bentley EXP 100 GT.

Кроссовер получил встроенный холодильник и пару хрустальных бокалов Cumbria Crystal. Также интерьер спецверсии автомобиля дополнен подсвечивающимися накладками на пороги.

Технически Bentayga Hybrid не изменился и оснащается 449-сильной бензо-электрической силовой установкой, включающей в себя 3-литровый бензиновый турбомотор V6 и электродвигатель в сочетании 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Батарея на 17,3 кВт/ч позволяет проехать с максимальной скоростью 135 км/ч на расстояние до 50 км.

Напомним, премьера обновленного кроссовера Bentley Bentayga Hybrid состоялась в январе 2021 года.