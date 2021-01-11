Bentley раскрыла рестайлинговый Bentayga Hybrid

Bentley Bentayga Hybrid. Фото: Bentley

Bentley Bentayga Hybrid. Фото: Bentley

Bentley Bentayga Hybrid. Фото: Bentley

У машины переработаны передняя и задняя части кузова — появились новые бампера, решетка радиатора, дверца багажника, а фары и фонари сделаны в стилистике спорткара Bentley Continental GT последнего поколения.

В салоне изменилась архитектура передней панели, появились цифровая панель приборов, новая мультимедиа с 10,9-дюймовым экраном и поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и впервые доступен стандарт Android Auto. Поменялись сиденья и руль, добавлена опция вентиляции кресел второго ряда и другое оборудование.

Технически Bentley Bentayga Hybrid не изменился. Обновленный кроссовер оснащается 449-сильной бензо-электрической силовой установкой, включающей в себя 3-литровый бензиновый турбомотор V6 и электрдвигатель в сочетании 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Батарея на 17,3 кВт/ч позволяет проехать с максимальной скоростью 135 км/ч до 50 км.

Напомним, премьера обновленного Bentley Bentayga состоялась летом 2020 года, а осенью был показан рестайлинговый вариант флагманского Bentley Bentayga Speed.