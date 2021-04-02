Задержан депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев

Задержан председатель комитета Ярославской областной думы по экономической политике Роман Фомичев («Единая Россия»). Об этом “Ъ” сообщили источники в силовых структурах и думе. В чем подозревается депутат, пока неизвестно.

По данным собеседника “Ъ” в заксобрании, претензии правоохранительных органов к господину Фомичеву могут быть связаны со строительством жилья для детей-сирот. В 2018 году его компания «Выбор» заключила два госконтракта с департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области общей стоимостью свыше 248 млн руб. на приобретение 147 квартир для сирот.

На эти подряды в мае 2020 года обращал внимание ярославский штаб Алексея Навального. По данным активистов, ранее власти Ярославской области приобретали квартиры для сирот поштучно в уже построенных домах, а в этом случае «вдруг решили вложиться в долевое строительство, выкупив у депутата областной думы от "Единой России" четверть квартир в огромной многоэтажке». Сотрудники штаба считали, что якобы «это произошло именно из-за связей между единороссом Фомичевым и правительством региона».

Координатор штаба Алексея Навального Александр Смирнов жаловался на Романа Фомичева в прокуратуру. Депутат в ответ подал на авторов расследования в суд. Он потребовал 500 тыс. руб. моральной компенсации и удаления видеоролика. Иск находится в стадии рассмотрения.

Роман Фомичев является депутатом Ярославской облдумы с 2013 года.

Александр Тихонов, Ярославль