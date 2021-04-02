ФК «Амкар» возглавил Валерий Чупраков

Футбольный клуб «Амкар» прошел регистрацию, получив статус автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь». Президентом клуба вновь стал Валерий Чупраков.

«Это было неожиданное предложение, но очень почетное. Я благодарен руководству региона за доверие. У меня большой опыт работы в футболе, но сейчас это новый вызов. Важно создать клуб, который будет прозрачен в своей деятельности и открыт для болельщиков»,— сказал Валерий Чупраков.

После получения официальной регистрации будет подана заявка на участие ФК «Амкар» в Профессиональной футбольной лиге сезона-2021/2022. Сейчас идет подготовка документов, которые должны быть направлены в лигу не позднее 30 апреля. После этого пройдет процедура лицензирования. В ближайшее время будет определен пул спонсоров и форматы сотрудничества, что позволит сформировать бюджет клуба на дебютный сезон в профессиональном футболе.

Параллельно руководство клуба приступит к формированию состава клуба: подбору кандидатур главного тренера и помощников, игроков, административного и управленческого штабов. Сезон в ПФЛ начнется в конце июня 2021 года.

Основанный в 1994 году ФК «Амкар» прекратил свое существование два года назад из-за финансовых трудностей. Региональные власти приняли решение возродить команду: бренд был передан Академии игровых видов спорта Пермского края.