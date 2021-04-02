Из свежей почты

Микаел Торосян, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 165 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 32 тыс. руб.

Роды были тяжелыми, Микаел появился на свет синим от удушья. Его положили в реанимацию и ждали — выживет ли. Через десять дней он задышал сам, без аппарата. После выписки сын совсем не развивался, в семь месяцев перенес первый сильный приступ судорог. Микошу лечили в областных клиниках, но приступы продолжались, реабилитация была неэффективной. С помощью Русфонда мы попали в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва). Благодаря лечению сын начал держать голову, снизилась спастика. Судороги удалось взять под контроль. Микаел научился сидеть, переворачиваться. Пытается произнести наши имена, не говорит, но речь понимает. Помогите продолжить лечение! Эрмине Матоян, Волгоградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужно и дальше корректировать тонус мышц, научить мальчика двигаться, развить его мелкую моторику и речь».

Матвей Курилёнок, 6 лет, врожденная деформация стоп, рецидив, требуется хирургическое лечение. 169 320 руб.

Внимание! Цена лечения 243 320 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 24 тыс. руб.

О том, что у сына косолапость, я узнала сразу после его рождения. С двухнедельного возраста ножки Матвея гипсовали по методу Понсети, затем сделали ахиллотомию и снова наложили гипс. А когда повязки сняли, стопы были ровными! Матвей носил брейсы до пяти лет, а потом наконец смог ходить в обычной обуви. Но прошлой весной стопы опять стали подворачиваться, врач решил понаблюдать до осени. К тому моменту ходил Матвей уже неуверенно и шатко, жаловался на боль. Тогда я повезла сына к ярославскому ортопеду Вавилову. Он сказал, что поможет только хирургическое лечение. Но самой мне оплату не осилить. Елена Курилёнок, Ивановская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Необходим курс гипсований по Понсети, перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость и лестничная ахиллотомия с двух сторон».

Сережа Мишин, 2 года, редкое генетическое заболевание — первичный иммунодефицит, спасет трансплантация костного мозга, требуется лекарство. 146 584 руб.

Внимание! Цена лекарства 174 584 руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 28 тыс. руб.

У Сережи первичный иммунодефицит. В крови не хватает клеток, которые должны бороться с инфекциями. Организм не в состоянии противостоять некоторым бактериям и грибам, даже легкая простуда может стать смертельной. Спасение от этой страшной болезни — только трансплантация костного мозга (ТКМ). В прошлом году Сереже пересадили мои клетки, но они не прижились. Нужна еще одна ТКМ, теперь донором выбран папа Сережи. Но чтобы трансплантат хорошо прижился и организм сына мог сражаться с инфекциями, Сереже необходимо принимать дорогое лекарство. Купить его мы должны сами, а денег нет. Помогите! Ирина Демидова, Пермский край

Заведующая отделением иммунологии НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Анна Щербина (Москва): «Для повышения способности организма к сопротивлению инфекциям необходим прием препарата экстимия. Его в отделении нет».

Демид Симон, 5 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 219 625 руб.

Внимание! Цена операции 345 625 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 26 тыс. руб.

Сын родился с дефектом межпредсердной перегородки. Его сразу поставили на учет, регулярно обследовали. Мы надеялись, что дефект закроется, но он только увеличивался — это выявили томские кардиологи, приехавшие на консультации в наш город. Сказали, что за дефектом надо следить в динамике. Демид пошел в сад и поначалу не отличался от других детей, был активным. А год назад стал вялым, начал часто болеть. УЗИ показало, что дефект сильно увеличился. Томские врачи советуют закрыть его в ближайшее время, причем щадяще, без вскрытия грудной клетки. Сердце уже работает с перегрузкой. Но оплатить операцию мы не в силах. Евгения Симон, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Демида развивается легочная гипертензия. Нужна операция — эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером».

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