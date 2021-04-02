63,62 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в марте 2021 года, сообщил вчера Минфин. В сравнении с февралем ($60,78) среднемесячная цена барреля российского сорта нефти выросла на $2,84. Год назад по итогам марта 2020 года она была более чем вдвое ниже и составляла $29,17 за баррель. Месячный минимум с начала стартовавшего тогда нового цикла падения цен на нефть был зафиксирован в апреле 2020-го: тогда Urals стоила в среднем лишь $18,22 за баррель. После возобновления сделки ОПЕК+ уже в июне 2020 года средняя цена российской нефти восстановилась до $41,93. В итоге в среднем Urals в 2020 году стоила $41,73 за баррель, что более чем на треть ниже уровня 2019 года — $63,59 за баррель.