Махмуд Аббас получил удар в спину

Центральная избирательная комиссия Палестины завершила прием заявок на участие в первых за 15 лет парламентских выборах. Предыдущие закончились поражением правящей партии «Фатх» в секторе Газа и расколом Палестины. Теперь позициям «Фатха» угрожает не только давний соперник — движение «Хамас», но и бывшие члены партии. Среди них выделяется Мухаммед Дахлан — бывший силовик «Фатха», который живет в ОАЭ и недавно организовал поставку оттуда в Газу 60 тыс. доз российской вакцины «Спутник V».

Палестинские политики представили в ЦИК 36 избирательных списков для участия в парламентских выборах. 13 из них уже прошли регистрацию, судьба остальных будет решена в ближайшие дни. К 7 апреля все зарегистрированные списки должны быть представлены общественности. Проведение парламентских выборов назначено на 22 мая. Через два месяца после них — 31 июля — должны состояться президентские выборы. К августу планируется завершить формирование Палестинского национального совета, в который входят политики, живущие не только на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, но и за рубежом.

Предыдущие президентские выборы, в результате которых Палестину возглавил Махмуд Аббас, состоялись в 2005 году. Президентский мандат давно истек, как и мандат палестинского парламента, избранного в 2006 году. Тогда в законодательном органе большинство мест (74 из 132) получили сторонники движения «Хамас». Возглавляемое Махмудом Аббасом движение «Фатх» — костяк Организации освобождения Палестины (ООП) — смогло завоевать только 45 мест. В 2007 году «Хамас» полностью взял под свой контроль сектор Газа. Власть на Западном берегу реки Иордан осталась в руках «Фатха». С тех пор две ведущие палестинские партии безуспешно пытаются найти общий язык. Из-за раскола между ними выборы как президента Палестины, так и нового парламента все время откладывались. Наконец в начале года двум политическим силам удалось достичь компромисса касательно организации избирательного процесса.

Главной задачей «Фатха» стало недопущение новой победы «Хамаса», в первую очередь в секторе Газа. По данным СМИ, сразу несколько арабских стран — Египет, ОАЭ и Иордания — пытались убедить «Фатх» провести реорганизацию, в том числе помириться с бывшим начальником превентивной службы безопасности в Газе 59-летним Мухаммедом Дахланом. Однако ничего из этого не вышло. Мухаммед Дахлан был изгнан из «Фатха» в 2011 году, после того как Махмуд Аббас обвинил его в подготовке переворота и клевете на свою семью. В 2014 году палестинский суд признал Мухаммеда Дахлана виновным в хищении госсредств. Сейчас он проживает в ОАЭ. Пару лет назад Турция внесла Мухаммеда Дахлана в список разыскиваемых преступников, обвинив в связях с террористической организацией FETO и участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Турецкие СМИ называют Мухаммеда Дахлана «киллером на службе у наследного принца Абу-Даби» и фактического правителя ОАЭ Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна. За помощь в поимке палестинца Анкара назначила вознаграждение в размере $1,7 млн.

Клан Дахлана — один из самых влиятельных в секторе Газа — когда-то попортил немало крови «Хамасу». Теперь он готовится конкурировать не только с исламистами, но и с «Фатхом», представив в ЦИК собственный «Список будущего». Правда, сам Мухаммед Дахлан в него не вошел. В Палестине не исключают, что он решил составить конкуренцию Махмуду Аббасу на президентских выборах, хотя формально не может баллотироваться из-за судебного обвинения. Однако поддержка внешних сил, в первую очередь ОАЭ, может изменить ситуацию. Местные СМИ также говорят о поддержке списка Дахлана Израилем, который предпочитает бывшего силовика «Фатха» движению «Хамас». Дополнительный фактор — связи Мухаммеда Дахлана с ОАЭ, с которыми Израиль серьезно сблизился. Сейчас дахлановцы делают акцент на благотворительности. В частности, именно Мухаммед Дахлан организовал поставку в Газу из ОАЭ 60 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». В последние месяцы многие сторонники Дахлана, в том числе его сын Фади, вернулись в сектор Газа.

Появились конкуренты у Махмуда Аббаса и на Западном берегу. Ударом для «Фатха» стала подача в ЦИК списка «Свобода», причем произошло это за час до завершения срока регистрации желающих принять участие в выборах. Список сформирован Насером аль-Кидвой (племянником умершего палестинского лидера Ясира Арафата) и одним из лидеров «Фатха» Марваном Баргути, который в 2004 году был приговорен израильским судом к пяти пожизненным срокам заключения за терроризм. Потеря «Фатхом» символа сопротивления, самого известного палестинского заключенного, невосполнима. Еще до того, как стало известно о расколе в «Фатхе», 28% палестинцев по опросам общественного мнения заявляли, что проголосуют за список Баргути, 22% были готовы поддержать список Аббаса. Сам Марван Баргути в парламентских выборах не участвует. Палестинские СМИ не исключают, что он пойдет на президентские выборы, несмотря на тюремное заключение. И вполне возможно, что палестинцы, разочарованные в действующих политиках, проголосуют за него — как символ борьбы.

Впрочем, еще нужно, чтобы выборы — как парламентские, так и президентские — состоялись. Пока под вопросом участие в них международных наблюдателей. Из-за коронавирусных ограничений в Израиле Евросоюз не смог отправить в Палестину своих представителей, которые должны проследить за подготовкой к выборам. Еще одна проблема для палестинцев — запрет Израиля на проведение голосования в Восточном Иерусалиме. «Для нас лучше не проводить выборы, чем проводить их без Иерусалима»,— сказал “Ъ” министр социального развития Палестины и член исполкома ООП Ахмад Мадждалани. По его словам, это было бы равнозначно признанию аннексии Восточного Иерусалима со стороны Израиля. Об этом говорят и другие лидеры «Фатха», намекая, что такой же позиции придерживается и «Хамас». СМИ не исключают, что вопрос о Восточном Иерусалиме может стать предлогом для отмены выборов.

Такой сценарий был бы на руку и Израилю. Израильская вещательная корпорация «Кан» утверждает, что глава Общей службы безопасности Израиля («Шабак») Надав Аргаман на днях встречался с Махмудом Аббасом, чтобы убедить его отложить выборы из-за того, что на них может победить «Хамас». Президент Палестины пока ответил отказом. «Все может измениться,— сказал “Ъ” палестинский политолог Самер Эльяс.— У Израиля есть рычаги давления на Аббаса — они могут ограничить поступление палестинцам финансовых потоков. Могут оказаться не заинтересованными в выборах в Палестине и некоторые арабские страны, близкие к Израилю. Да и окружение Аббаса может испугаться проигрыша».

Марианна Беленькая