Динамика элементов использования ВВП (%, в годовом выражении) 2019 год 2020 год I кв. 2020 II кв. 2020 III кв. 2020 IV кв. 2020

|
|Валовой внутренний продукт
|2
|-3
|1,400000000
|-7,800000000
|-3,5
|-1,800000000
|в том числе:
|расходы на конечное потребление
|2,9
|-5,2
|2,600000000
|-14,6
|-5,600000000
|-3,2
|домохозяйств
|3,2
|-8,600000000
|2,2
|-21,7
|-9,1
|-5,7
|госуправления
|4
|4
|3,600000000
|4,1
|4,2
|4,1
|некоммерческих организаций, обслуживающих домохозяйства
|2,5
|2,5
|2,800000000
|2,800000000
|2,2
|2
|Валовое накопление
|3,2
|-2
|4,5
|-9,600000000
|-6,7
|4,800000000
|в том числе валовое накопление основного капитала
|1,5
|-4,300000000
|-0,5
|-6,7
|-7,900000000
|-2,1
|Экспорт
|0,9
|-4,300000000
|-2,400000000
|0,1
|-8,1
|-6,5
|Импорт
|3,5
|-12
|1,800000000
|-22,6
|-19,9
|-5,5