Динамика элементов использования ВВП (%, в годовом выражении) 2019 год 2020 год I кв. 2020 II кв. 2020 III кв. 2020 IV кв. 2020

Валовой внутренний продукт 2 -3 1,400000000 -7,800000000 -3,5 -1,800000000 в том числе: расходы на конечное потребление 2,9 -5,2 2,600000000 -14,6 -5,600000000 -3,2 домохозяйств 3,2 -8,600000000 2,2 -21,7 -9,1 -5,7 госуправления 4 4 3,600000000 4,1 4,2 4,1 некоммерческих организаций, обслуживающих домохозяйства 2,5 2,5 2,800000000 2,800000000 2,2 2 Валовое накопление 3,2 -2 4,5 -9,600000000 -6,7 4,800000000 в том числе валовое накопление основного капитала 1,5 -4,300000000 -0,5 -6,7 -7,900000000 -2,1 Экспорт 0,9 -4,300000000 -2,400000000 0,1 -8,1 -6,5 Импорт 3,5 -12 1,800000000 -22,6 -19,9 -5,5