Дефицитные дольщики

Власти Ленобласти намерены обратиться в Министерство финансов РФ с просьбой увеличить предельный размер дефицита бюджета региона на 2022 и 2023 годы или предоставить кредит на 8 млрд рублей. Поддержка федерального центра требуется региону для восстановления прав обманутых дольщиков. Это поможет полностью решить их проблемы до конца 2025 года, считают чиновники.

О том, что Ленобласть ищет дополнительные источники финансирования для решения проблем обманутых дольщиков, сообщил вчера губернатор Александр Дрозденко. На три года в бюджете на эти цели предусмотрено 3,6 млрд рублей, но, по информации гендиректора Фонда защиты прав обманутых дольщиков Константина Тимофеева, региону необходимо еще 8 млрд рублей.

В связи с этим областные власти рассматривают несколько вариантов развития событий. Первый — обратиться в Минфин РФ с просьбой увеличить предельный размер дефицита бюджета региона на 2022 и 2023 годы. «Чудес не бывает, а свободных денег в Ленобласти нет. Если мы говорим об увеличении финансирования за счет областного бюджета, значит, нам надо получить согласование Минфина на увеличение предельного дефицита»,— пояснил господин Дрозденко. Второй вариант — взять кредит у Минфина на сумму 8 млрд рублей сроком на 10 лет. «Неправильно было бы направлять средства бюджета области на эти цели за счет дефицита, понимая, что есть и другие обязательства по социальным вопросам, строительству инфраструктуры»,— перечислил он. И, наконец, третий — изменить механизм восстановления прав дольщиков. С этой просьбой областные чиновники уже обращались к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину осенью прошлого года. Они просили сократить долю участия регионального бюджета с 51 до 33%. Изначально власти должны были платить треть, но из-за законодательных изменений пропорции скорректировались. При этом в конце года в фонде долю софинансирования региона снижать отказывались. В Минфине РФ на запрос “Ъ” не ответили.

В Ленобласти насчитывается 18,5 тыс. дольщиков, которые купили квартиры более чем в 200 проблемных объектах, что составляет 8% от общего количества строящегося в регионе жилья, отметил Александр Дрозденко. У этих домов либо застройщики признаны банкротами, либо сроки сдачи сорваны на шесть и более месяцев. Больше всего опасений, по словам губернатора, вызывают 123 объекта. Возможность решать проблемы обманутых дольщиков с помощью механизмов фонда появилась в 2019 году. За это время им были приняты решения, касающиеся восстановления прав граждан, купивших жилье в 81 доме: 56 зданий почти на 9 тыс. квартир было решено достраивать, по 25 объектам на 5,9 тыс. квартир — выплатить компенсации.

В начале недели вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе «Познер» на «Первом канале» заявил, что правительство России планирует решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году. По словам Александра Дрозденко, для Ленобласти реальная дата — конец 2025 года. «Объем работы большой, и на 1 января 2024 года все объекты в Ленобласти достроить будет сложно. Но у меня есть четкое понимание, что до конца 2025 года все дольщики должны получить квартиры»,— подчеркнул он.

Из-за пандемии и других причин бюджет Ленобласти в 2020 году был исполнен с дефицитом 12 млрд рублей, и эта же тенденция продолжится в текущем году. Согласно принятым на прошлой неделе поправкам в бюджет Ленобласти, расходы на 2021 год увеличились на 8,2 млрд рублей и составили 176,4 млрд, доходы — на 1,1 млрд рублей (156,5 млрд). Таким образом, дефицит достиг 19,9 млрд рублей (12,7%). Согласно Бюджетному кодексу РФ, он не должен превышать 15%. Осенью прошлого года чиновники Ленобласти утверждали, что в ближайшие годы не планируют осуществлять заимствования в целях финансирования дефицита бюджета. «Наша задача — жить на свои»,— сказал тогда первый заместитель председателя правительства Ленобласти Роман Марков.

Федеральный центр редко разрешает регионам превышать максимальный уровень дефицита бюджета, поскольку это является свидетельством невысокого качества управления и планирования, говорит доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе. Среди чрезвычайных случаев, когда ведомство пошло навстречу регионам,— Чечня и Дагестан, которые восстанавливались от последствий антитеррористической операции, объясняет он. По мнению господина Тереладзе, шансы на удовлетворение просьбы правительства Ленобласти есть, поскольку она носит социальную направленность.

Минфин довольно строго следит за соблюдением регионами финансовой дисциплины, соглашается руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей Лысаков. В случае возникновения каких-либо проблем, обычно они решаются либо увеличением сумм трансфертов, либо бюджетными кредитами, указывает он. К последним регионы массово обратились в 2020 году, когда им было выдано 220 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета. «Но это были краткосрочные кредиты, связанные с чрезвычайной ситуацией в период пандемии, которые надо было вернуть в первой половине 2021 года. До этого бюджетные кредиты не выдавались Минфином с 2017 года»,— пояснил господин Лысаков. Наиболее вероятным компромиссом будет разрешение со стороны федеральной власти уточнить доходную базу, а в крайнем случае — незначительно увеличить дефицит бюджета, полагает господин Лысаков. Кроме того, в дальнейшем возможно увеличение объема средств, выделяемых со стороны фонда, добавляет он.

Ольга Кантемирова