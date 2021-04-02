Свинокомплексу не дают нагреться Ввод котельных на предприятии пока не дал должного эффекта

Финансовое положение "Пермского свинокомплекса" ухудшилось: сотрудникам задерживают зарплату, средств на корма не хватает, растут долги за энергоресурсы. Ожидалось, что ситуация улучшится с вводом модульных котельных, однако их частичный запуск не спас ситуацию. Эксперты поясняют, что новые котельные не могут дать мгновенного эффекта, должен пройти определенный период их окупаемости.



Общественный совет поселка Майский «Майское содружество» в конце марта инициировал встречу с руководством АО «Пермский свинокомплекс», профкомом и председателем земсобрания Краснокамского округа Григорием Новиковым, чтобы обсудить обострившуюся ситуацию на предприятии.

Представитель «Майского содружества» Павел Волегов заявил, что комплекс находится в критическом состоянии: зарплата выплачивается несвоевременно, наблюдается падеж поголовья, возникли проблемы с закупкой кормов.

Первый замгендиректора АО «Пермский свинокомплекс» Жанна Перевойко напомнила, что поголовье в настоящий момент не принадлежит предприятию, а находится на ответхранении (юридически стадом владеет бывший арендатор предприятия ООО «Свинокомплекс „Пермский“».— „Ъ-Прикамье“). Она подтвердила, что поголовье кормится недостаточно: на одно животное приходится 600–800 г при норме 2,6 кг. «Не секрет, что предприятие закредитовано, кредиторская задолженность и большие затраты на электроэнергию влекут большую финансовую нагрузку, плюс, конечно, огромный рост на сырье для производства комбикормов. Для экономики предприятия это практически неподъемно. Мы понимаем, что в день мы должны „съедать“ 120 тонн комбикорма. Престартером молодое поголовье обеспечено»,— сообщила госпожа Перевойко. По ее словам, полученная комплексом в 2020 году краевая субсидия в 200 млн руб. полностью потрачена на корма, которые предприятие растянуло на 3,5 месяца.

Долг по зарплате АО постарается закрыть до конца месяца, однако это зависит от выручки, пояснила Жанна Перевойко. Она подчеркнула, что в настоящий момент свинокомплекс старается максимально экономить: «Примерно 100 тыс. руб. в день мы экономим на энергоносителях, запустили две новые котельные».

Для улучшения экономического положения на предприятии разрабатывают несколько инвестпроектов, ряд предложений уже направлены в региональный минпром. «Скорее всего, это будут кредитные деньги на развитие предприятия, это сложно, но решаемо»,— сказала Жанна Перевойко.

Напомним, планировалось, что установка модульных котельных сократит расходы на содержание предприятия и улучшит его финансовое положение. Контракт на модернизацию системы теплоснабжения выиграло ООО «Комплексные системы промышленной автоматизации», принадлежащее Пермской приборостроительной компании. Всего на территории комплекса должны были появиться четыре котельные. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, несмотря на запуск двух, задолженность АО по коммунальным платежам продолжает расти. По данным ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК), с 1 января по 1 апреля долг общества за электроэнергию увеличился с 12,1 до 35,3 млн руб. Источник, близкий к ПЭСК, отмечает, что предприятие перестало оплачивать текущее потребление, фактически нет оплаты за последние три месяца.

«На комплексе надеются на краевую субсидию»,— говорит собеседник „Ъ-Прикамье“. Он также отметил, что запуск котельных никак не отразился на эффективности предприятия — АО не сократило потреб­ление электроэнергии.

Просроченная задолженность предприятия перед «Газпром межрегионгаз Пермь» составляет 65 млн руб. При этом есть график погашения, который исполняется, сообщили в компании.

Гендиректор АО Олег Шипиловских вчера не ответил на звонок. В минсельхоз был направлен запрос, ответа на него не последовало.

Бывший глава комплекса Владимир Белозеров поясняет, что введение в эксплуатацию котельных не могло сразу снизить издержки предприятия: «Как и любое серьезное капиталовложение, новые котельные не могут дать мгновенного эффекта. Должен пройти определенный период окупаемости, обычно это занимает не один год».

Депутат заксобрания от Краснокамского округа Игорь Малых считает, что на данный момент единственный выход для свинокомплекса — поддержка из краевого бюджета. «Конечно, необходимы уже какие-то серьезные продвижения — либо реконструкция производственного комплекса, либо его полное перепрофилирование. Насколько я знаю, в краевом правительстве ведется работа в этом направлении. Но о том, чтобы бросить предприятие, не может быть и речи. Оно находится в краевой собственности, и в любом случае получит финансовую поддержку»,— отмечает депутат.

Ранее „Ъ-Прикамье“ сообщал, что краевые власти ведут активный поиск инвестора для свинокомплекса и провели предварительные переговоры с двумя компаниями. В качестве одного из претендентов источники называли ООО «Башкирская мясная компания» группы компаний «Таврос», вторым потенциальным инвестором считался агропромышленный холдинг «Дороничи».

Екатерина Артемова, Вячеслав Суханов