Небольшие ритейлеры включают красный

Новым торговым сетям, рассчитывавшим закрепиться в Петербурге после краха ТД «Интерторг» (бренды Spar и «Народная семья»), не удалось этого сделать. Запущенная прошлым летом казахстанскими инвесторами сеть Green сворачивает бизнес, решение о закрытии своих объектов в городе также приняла норильская сеть «Медведь». Покидающие рынок ритейлеры не обладали концепцией, позволяющей им конкурировать с федеральными игроками, указывают аналитики.

О том, что Green прекращает свою работу, “Ъ” сообщили три собеседника, работающие с торговой сетью. Последний магазин под этим брендом на Чкаловском проспекте, 15, работал до 1 апреля, уточнил поставщик торговой сети и подтвердил ее сотрудник. Гендиректор ООО «Оптимальный» (операционная компания ритейлера) Алексей Кармалыга не ответил на звонки “Ъ”.

Сеть Green начала развиваться в Петербурге в июле прошлого года. В ее состав входили четыре торговые точки площадью около 2 тыс. кв. м каждая, расположенные на месте бывших магазинов Spar. В презентации для поставщиков было указано, что развитием проекта занимается казахстанская группа компаний, включающая дистрибутора «Сания» и компанию ТОО «Оптимальный», управляющую двумя супермаркетами Optima в Караганде. Владельцем группы источник “Ъ” называл предпринимателя Александра Куприенко, он же является единственным учредителем российского ООО «Оптимальный». Ритейлер анонсировал планы по запуску 10–15 магазинов в Петербурге и выходу в другие регионы.

Источник “Ъ” утверждает, что Green уходит с рынка, не расплатившись с поставщиками. По данным kartoteka.ru, к ООО «Оптимальный» поступило 15 исков на сумму 3,6 млн рублей.

Свой бизнес в Петербурге решила свернуть и норильская торговая сеть «Медведь», рассказали собеседники “Ъ”. В ее управлении находилось шесть магазинов на территории города. Руководитель сети Фаиг Давудов пояснил “Ъ”, что закрытие петербургских магазинов связано с непомерно высокой арендной платой, которая съедает значимую часть дохода от бизнеса. «Арендодатели не пошли нам навстречу и не дали возможности закрепиться на рынке на приемлемых условиях»,— рассказал он. Господин Давудов также добавил, что рассчитывает выполнить обязательства перед поставщиками до конца мая. Сумма требований к ООО «Медведь ритейл» за 2020–2021 годы достигает 7 млн рублей (данные kartoteka.ru).

После ухода с рынка ТД «Интерторг» (на пике управлял более 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве) в Петербурге начали активно появляться новые розничные проекты. Среди них сети Like Market, «Вкустер», «Мята». Собеседник “Ъ” на розничном рынке уверен, что закрытие небольших игроков продолжится. Проблемы с финансовой дисциплиной, например, наблюдаются у Like Market, который начал сокращать свое присутствие, утверждает он.

У сетей Green и «Медведь» отсутствовали современная концепция и интересный ассортимент, в результате чего потребитель не понимал, зачем к ним идти, говорит владелица агентства недвижимости Lapina Екатерина Лапина.

Рителейры не имели шансов занять свою нишу на высококонкурентном рынке Петербурга, где доля сетей составляет около 90%, уверен гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «"Пятерочка", "Перекресток" и "Дикси" активно проводили обновление торговых объектов, а "Магнит" получил целый ряд локаций "Интерторга"»,— напоминает он. Кроме того, динамично развивалась онлайн-торговля, доля которой на рынке Петербурга в 2020 году достигла 2,5%, добавляет господин Бурмистров.

Площадки закрывающихся сетей будут востребованы на рынке, полагает госпожа Лапина. Объектами интересуются сети «Перекресток», «Лента», Prisma, перечисляет она. Основными претендентами на эти локации выглядят «Магнит» или Spar (с прошлого года магазины под этим брендом в Петербурге открывает нижегородская компания «Спар Миддл Волга»), у которых амбициозные планы развития в Петербурге, соглашается господин Бурмистров. Источник “Ъ” на розничном рынке полагает, что помещения будут перераспределены между несколькими федеральными сетями, которые разберут наиболее ликвидные объекты.

Константин Куркин