«Тамань» выходит из тумана

Главгосэкспертиза повторно одобрила второй этап строительства сухогрузного района морского порта Тамань. Здесь планируют построить объекты инфраструктуры, зерновой, угольный и контейнерный терминалы. Проект пытались реализовать начиная с 2014 года, однако за это время несколько раз менялась и стоимость, и состав инвесторов. В нынешней версии планируют вернуться к реализации проекта через механизм ГЧП: в ближайшее время его вынесут на обсуждение в правительство РФ, однако ни стоимость, ни сроки строительства пока не называются. Эксперты говорят, что на юге нужен еще один крупный порт, однако считают, что государству стоит полностью передать проект в частные руки.



Главгосэкспертиза одобрила второй этап строительства сухогрузного района морского порта Тамань. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Положительное заключение на реализацию проекта уже выдавали в 2014 году, однако после этого инвестпроект был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также подпрограмму «Комплексное развитие транспортных узлов» госпрограммы «Развитие транспортной системы». В связи с этим потребовалась его повторная оценка, отмечают в Главгосэкспертизе.

Проект второго этапа строительства, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы, предусматривает строительство объектов, необходимых для функционирования сухогрузного района морского порта Тамань общей мощностью до 80,44 млн тонн в год, в том числе для обеспечения возможности принимать суда дедвейтом до 150 тыс. тонн.

В ходе первого и второго подэтапов планируется создание терминалов металлогрузов, нефтепродуктов и минеральных удобрений, а также зернового, угольного, контейнерного терминалов, строительство путей и инфраструктуры железнодорожной станции Портовая, прокладка подъездных железнодорожных путей, дороги на территории сухогрузного комплекса и пр.

Проектную документацию разработали в дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (филиал РЖД). Застройщиком станет ФКУ «Ространсмодернизация» (подразделение Минтранса РФ). Сроки реализации этих этапов пока не объявлены.

Строительство глубоководного незамерзающего сухогрузного района морского порта Тамань ведется в Темрюкском районе Краснодарского края с 2006 года. Сюда планируется перевести обработку части грузопотоков, которые транзитно идут через порты стран, приграничных с Россией. Район будет интегрирован в международный транспортный коридор «Север-Юг», обладающий теми же конкурентными преимуществами, что и порт Новороссийск, и дополняющего. Проект также должен дополнить имеющиеся в Азово-Черноморском бассейне портовые мощности. Еще одна задача – обеспечение транспортного сообщения с республикой Крым.

Инициатором проекта было правительство РФ. В 2013 году стоимость проекта в целом составляла 228 млрд руб. Предполагалось, что он будет реализован через механизмы государственно-частного партнерства. Однако за это время проект не раз менялся: в 2020 году его стоимость оценили в 183 млрд руб., последняя версия вообще не предполагала привлечения бюджетных средств. Планировалось, что концессионером выступит дочернее подразделение Росморпорта ООО «РМП-Тамань», а инвесторами «Кузбассразрезуголь» (КРУ), «Металлоинвест» и СУЭК (с долей по 22,5%).

Однако в августе 2020 года стало известно, что проект сухогрузного района морского порта «Тамань» правительство РФ хочет исключить из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) так как он якобы стал неинтересен инвесторам. Объяснялось это падением цен на уголь и сокращением экспорта в 2020 году.

В пресс-службе Росморпорта подтвердили, что проект, который обсуждался до 2020 года, в настоящее время заморожен. “Ъ-Кубань” направил запросы в АО УК «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК» и ООО УК «Металлоинвест», однако на момент публикации ответы на них не поступили.

Гендиректор ЗАО «Морской порт "Тамань"» Петр Паринов рассказал “Ъ-Кубань”, что в 2014 году деньги, выделенные компании на строительство объектов портовой инфраструктуры, были перенаправлены на строительство Крымского моста, поэтому работы временно не финансировались. В 2021 году, по его словам, планируется вновь вернуться к реализации проекта за счет бюджетных средств.

«Строительство будет вестись в рамках целевой федеральной программы, где предполагается финансирование за счет бюджетных средств объектов, которые будут находиться в государственной собственности. Сейчас этот вопрос вновь обсуждается в правительстве, министерстве транспорта», - рассказал он.

Господин Паринов сообщил, что у проекта будут новые инвесторы, однако отказался назвать их имена. Он также отказался назвать стоимость и сроки реализации проекта, сообщив, что сейчас решается вопрос по финансированию, после этого будет приниматься решение, кто и какие объекты будет строить. «Переговоры с потенциальными инвесторами ведем и мы, и федеральные структуры», - добавил он.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев считает необходимым строительство еще одного крупного морского порта на Юге России. «У нас на самом деле не так много глубоководных выходов в европейской части. По сути это Усть-Луга, Новороссийск и частично Туапсе. Наличие еще одного порта, который позволит отправлять грузы южным маршрутом – зерно, продукцию глубокой переработки, металлургии и многое другое – позволит снизить нагрузку на действующие порты и расширить экспортную географию», -отмечает он.

По словам эксперта, снижение интересов инвесторов к проекту связано в первую очередь с ситуацией в стране, вызванной распространением коронавируса. Он уверен, что в условиях более благоприятной экономической обстановки, проект давно бы получил «зеленый свет».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также считает, что у проекта есть серьезный потенциал в части развития экспорта – угля, углеводородов, зерновых грузов. «Другое дело, что я сейчас не вижу потенциальных инвесторов, которые смогли бы эту грузовую базу организовать, обеспечивать и гарантировать. Потенциально его делали под угольщиков и под рудный терминал «Металлоинвеста». Но сейчас угольщикам совершенно точно не до этого», - прокомментировал он.

Эксперт также сомневается, что реальных инвесторов удастся найти быстро. «Рано говорить, что его реанимируют. Проект затянулся, потому что в отличие от проекта ОТЭКО – частного инвестора – строительство сухогрузного района курировало государство. Если мы говорим об инфраструктурных проектах, то государству правильнее идти за бизнесом, а не наоборот. Бизнес более эффективен в принятии инвестиционных решений. Государство должно поддерживать инвестора, который уже доказал, что понимает, как этот проект будет развиваться»,- считает он.

Алексей Белянин