В Новороссийске на парад Победы допустят привившихся от COVID-19 зрителей

На парад Победы в Новороссийске допустят зрителей, привившихся от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). В проведении вакцинации готовы оказать помощь военные медики.

Всего планируется привить около 5 тыс. зрителей и почетных гостей парадов, которые пройдут в 10 городах ЮВО — Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске.

«В каждом городе спланировано пригласить на военный парад от 250 до 1,5 тыс. зрителей. Профилактические мероприятия, в том числе вакцинация зрителей и гостей, в большинстве регионов уже организована», - говорится в сообщении.

Как писал “Ъ-Кубань”, 9 мая 2021 года парад Победы в Новороссийске вновь пройдет без зрителей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Мероприятие будут транслировать в режиме онлайн. Такой формат проведения праздничного военного шествия выбран в связи с угрозой распространения коронавируса.

Наталья Решетняк