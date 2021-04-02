Хакерам не понравилось членство в ОПС

Как стало известно “Ъ”, участники преступной группы, занимавшейся на Ставрополье хищениями из банкоматов с помощью вредоносных программ, подали апелляции на приговор Промышленного районного суда Ставрополя, признавшего их виновными в участии в преступном сообществе и в особо крупном хищении. По решению суда они получили от 6,5 года колонии общего режима до 16 лет колонии строгого режима. Все осужденные были задержаны в мае 2019 года в ходе спецоперации МВД и ФСБ в различных российских регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.



Как сообщили “Ъ” в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, участники организованного преступного сообщества (ОПС) в 2018 году взломали систему защиты одного из ставропольских банков и беспрепятственно сняли более 16 млн руб. в 22 терминалах в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах.

Тогда же по факту кражи наличных из банкоматов полиция возбудила уголовное дело по статьям о хищении организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). А в мае 2019 года в ходе совместной операции ФСБ и МВД России на территории Ставропольского, Краснодарского и Пермского краев, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области были задержаны девять «уроженцев Перми». В ходе обысков у них «были изъяты 12,5 млн руб. наличными и 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 млн руб., а также большое количество средств связи и компьютерной техники со следами противоправной деятельности».

В ходе следствия силовики установили, что в структуру преступного сообщества входили «три подразделения».

Участники одного из них «с использованием вредоносного программного обеспечения получили неправомерный доступ к внутренней локальной сети банка и взломали систему защиты банкоматов», после чего «фигуранты, входящие во второе и третье подразделения, похитили из банкоматов денежные средства».

В конце ноября 2020 года Промышленный районный суд признал всех участников преступного сообщества виновными по предъявленным им обвинениям и назначил серьезные наказания: организатору группы Михаилу Гриневичу — 16 лет колонии строгого режима, а остальным участникам в зависимости от роли каждого — от 6,5 года до 9 лет колонии общего режима.

Суд также согласился с выводами следствия о том, что в результате задержания членов ОПС удалось предотвратить хищение более 1,1 млрд руб. с корреспондентского счета ставропольской кредитной организации в Банке России.

Как сообщили “Ъ” в Промышленном районном суде, подсудимые и их защита с этим судебным решением не согласились и 31 марта дело по жалобам участников процесса было направлено в апелляционную инстанцию.

Александра Ларинцева, Пятигорск