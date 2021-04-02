Родители поборолись за парты

В Свердловской области началась приемная кампания в первые классы школ. Только в Екатеринбурге в первую ночь было подано более 14,7 тыс. заявлений, запись в 31 школу уже завершилась. Некоторые родители жаловались на технические сбои во время записи и неудобное время для подачи заявлений. Однако многие отмечают, что впервые за последние годы прием документов прошел без серьезных проблем.



О первых результатах приемной кампании детей в школы Екатеринбурга на 2021/22 учебный год рассказал начальник городского департамента образования Константин Шевченко. «За минувшую ночь было подано 14 737 заявлений. За весь период кампании мы ожидаем получить около 22,5 тыс. заявок. Сейчас осталось еще около 8 тыс. свободных мест, однако запись в 31 школу уже завершилась»,— отметил он. После подачи заявлений в течение двух дней родители должны подтвердить копиями документов (свидетельство о рождении ребенка, паспорт и справка с места жительства) свою территориальную привязку. Кроме того, подать заявки можно будет до 30 июня через портал госуслуг, МФЦ, Центр муниципальных услуг (ЦМУ) и приемные комиссии школ.

Приемная кампания будет проходить в два этапа: с 1 апреля по 30 июня будут зачислять детей по регистрации и льготников; в срок с 6 июля по 5 сентября на оставшиеся места в школах смогут подать заявление все желающие. Всего прием в первые классы ведут 1062 свердловские школы, 155 из них — в Екатеринбурге. Ожидается, что в предстоящем учебном году будет порядка 60 тыс. первоклассников.

В Екатеринбурге онлайн-запись проходила в три этапа. Так, с полуночи документы могли подать жители Кировского, Ленинского и Верх-Исетского районов. За первые 30 минут они отправили около 6,8 тыс. заявлений. С 6.00 начался прием заявлений в Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Там за первые полчаса подали документы около 3,6 тыс. человек. Последний этап, с 7.00, проходил в Октябрьском и Железнодорожном районах, где за первые 30 минут было сформировано около 1,8 тыс. заявок. Всего за первые два часа записи в муниципалитетах региона было подано более 7,2 тыс. заявлений.

«На системах и сервисах, несмотря на ожидаемый ажиотаж среди пользователей, не возникло массовых и длительных сбоев, способных существенно помешать или снизить шансы своевременной подачи документов»,— отметил заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Заместитель директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов работу портала госуслуг оценил на отлично. «Был ряд косметических шероховатостей, которые вскоре были устранены»,— добавил он.

В предыдущие годы родители будущих первоклассников жаловались на проблемы с электронной записью детей в первый класс. Например, в 2018 году они сообщали, что сайт госуслуг не работал в течение часа с полуночи, когда стартовала запись.

По словам собеседника “Ъ-Урал”, знакомого с ситуацией, проблемы, возникающие в ходе приемной кампании, имеют комплексный характер. «Нельзя говорить, что госуслуги “падают”. Это либо кэш не вычищен у человека на компьютере, либо проблемы с провайдером. Сейчас у людей накоплен негативный опыт, что где-то что-то “падает”, и начинается паника, хотя битва на портале и напряжение — это потому, что школ не хватает»,— пояснил он.

По данным администрации Екатеринбурга на октябрь 2020 года, дефицит мест в школах города составляет около 60 тыс. мест. К 2025 году он увеличится до 88,9 тыс., а к 2030 году — до 121,1 тыс., полагают муниципальные власти.

В этом году некоторые родители на интернет-форумах отмечали, что при заполнении заявлений в разных форматах документов не совпадали вносимые данные, некоторые пользователи жаловались на неактивность кнопки для отправки заявки. Так, жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов в родительских форумах сообщали о том, что у них с опозданием началась запись. Впрочем, большинство отметили, что проблем с подачей заявлений у них не возникло.

Анастасия Реутова