Вершина справедливости

Джастин Бибер вернулся на верхние позиции музыкальных чартов с альбомом «Justice», вышедшим 19 марта. Это уже восьмой альбом канадского певца, который возглавил альбомный хит-парад журнала Billboard. Одновременно Джастин Бибер занял первое место в чарте синглов Billboard Hot 100 с песней «Peaches». До сих пор верхние строчки двух главных американских чартов одновременно занимали либо группа (BTS), либо певица (Тейлор Свифт). Певец Бибер взял эту вершину вопреки творческим неудачам, личным проблемам, пандемии и обвинениям в плагиате. Комментирует Борис Барабанов.

В начале недавно вышедшего на экраны фильма «Слегка размытый мир» (см. “Ъ” от 26 февраля) Джастин Бибер — кумир Билли Айлиш, как и целого поколения девочек. В конце фильма Айлиш занимает в умах молодых людей точно то же место, которое Бибер занимал в них десять лет назад: стадионная звезда, едва вышедшая из подросткового возраста, в которой публика видит отражение своих чувств и стремлений. На момент съемок «Слегка размытого мира» за кулисами фестиваля Coachella 2019 года у Бибера уже четыре года как не было студийного альбома.

В этот период Бибер жил коллаборациями, среди которых была и феноменальная «Despacito» с Луисом Фонси. Исполнять ее на церемонии Grammy 2018 года Бибер не стал, заявив, что не будет появляться на публике, пока не запишет альбом. Новый альбом получил название «Changes» (2020). Событием он по большому счету не стал, несмотря на то что привычные высокие места в чартах занял. К этому времени Бибер опять расстался со своей возлюбленной Хейли Болдуин (правда, позже опять воссоединился), испытывал серьезные проблемы со здоровьем и без особого успеха пытался доказать, что он больше не безусый подросток, чье половое созревание было досконально задокументировано СМИ. Как минимум теперь у него есть усы.

Но время, которое освободилось, когда в связи с пандемией COVID-19 отменился тур в поддержку альбома «Changes», Джастин Бибер потратил более чем с толком. В записи альбома «Justice» среди прочих приняли участие Халид, Chance The Rapper, Бенни Бланко, Готье, Бурна Бой, Лил Узи Верт, Райан Теддер, Скриллекс и Эндрю Уотт. Ничего сверхъестественного — альбомы Джастина Бибера всегда были результатом работы большой бригады хитмейкеров, и, например, в записи «Changes» участвовали Пост Мэлоун, Трэвис Скотт и другие не менее серьезные персоны. Но прорыв произошел именно с «Justice».

Альбом Джастина Бибера «Justice» Фото: justinbiebermusic.com

«Justice» в координатах Бибера — очень политизированный альбом. Ему уже 27 лет, но публика с трудом отвыкает от того, чтобы называть его мальчиком. И тут вдруг выходит альбом, который начинается с записи выступления Мартина Лютера Кинга. Для альбома, созданного в переполненном протестными страстями 2020 году, это, может, и не самое радикальное решение: как отмечает издание Pitchfork, вряд ли найдется корпорация (а Джастин Бибер — это, безусловно, корпорация), которая в 2020 году не включила поддержку борьбы темнокожих за свои права в систему своих корпоративных ценностей.

Тем не менее использование голоса Мартина Лютера Кинга оказалось самым спорным ходом «Justice». Слова правозащитника предшествуют открывающей альбом любовной теме «2 Much» и содержательно никак с ней не связаны. В недавнем обсуждении альбома в Clubhouse певец заявил, что он и не пытался обозначить связь между собой и доктором Кингом. По словам Бибера, когда он учился в Канаде, история борьбы против расовой несправедливости в США в принципе не изучалась в школе, и теперь-де он почувствовал жгучую потребность рассказать в альбоме о том, чего раньше не знал, просто использовав голос Мартина Лютера Кинга.

Другим поводом для обсуждений стала обложка альбома «Justice». Французская электронная группа Justice увидела сходство между написанием его названия и собственным логотипом. Сходство, к слову, очень приблизительное, но масла в огонь дискуссий вокруг Бибера французы добавили.

Однако на первые места альбом вытолкнули не разговоры о плагиате и эксплуатации политической повестки, а безупречный сонграйтинг и лучшая за всю карьеру певца работа с голосовыми связками. Следуя традиции, заложенной в 2020-м The Weeknd и Дуа Липой, Джастин Бибер заложил в песни взрывоопасное количество ретро. Кто-то слышит в песне «Deserve You» отголоски Фила Коллинза, а кто-то пытается найти отличия «Off My Face» от «Scar Tissue» Red Hot Chili Peppers. Вся центральная часть альбома решена в красках 1980-х. Парадокс, но это в духе времени.