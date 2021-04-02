Без света в конце тоннеля

Правоопреемник «Уралэнергосбыта» — ООО «Уралтехгрупп» обратился в суд с требованием признать банкротом АО «Челябметрострой» из-за долга 1,54 млн руб. Компания-ответчик обещает постепенно расплатиться по обязательствам. Эксперты считают реструктуризацию задолженности наиболее разумным выходом для «Челябметростроя».



ООО «Уралтехгрупп» (Миасс) подало в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании АО «Челябметрострой» банкротом из-за неспособности выплатить долг за электроэнергию в размере 1,54 млн руб. По данным картотеки суда, право на взыскание задолженности «Уралтехгрупп» перешло как правопреемнику от ООО «Уральская энергосбытовая компания», которая ранее выиграла в трех судебных процессах о взыскании с «Челябметростроя» 251 тыс., 435 тыс. и 766 тыс. руб. за потребленную электроэнергию. Заседание суда по делу еще не назначено. Получить ответ ООО «Уралтехгрупп» по телефону не удалось. По данным портала «СПАРК-Интерфакс», основной деятельностью «Уралтехгрупп» является оптовая торговля оборудованием.

По словам гендиректора АО «Челябметрострой» Валерия Мочалкина, задолженность перед ООО «Уралтехгрупп» связана с дефицитом средств из-за недостатка в действующих контрактах. Компания занималась обслуживанием метрополитена до 2020 года, пока тендер на проведение работ два раза подряд не выиграл «Спецподземстрой».

«Задолженность имеет место, мы принимаем все возможные меры по ее погашению. Сейчас в рамках контракта с “Уралкалием” занимаемся выпуском и поставкой уникального электротехнического оборудования для горнодобывающей промышленности: разрабатываем взрывозащищенные подстанции типа КРУВ»,— отметил Валерий Мочалкин.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал”, ранее «Челябметрострой» был отстранен от участия в аукционе на обслуживание стройки челябинского метрополитена на участке между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы» из-за отсутствия необходимых документов, на что компания подала жалобу в региональное УФАС. Победителем тендера был признан екатеринбургский «Спецподземстрой».

Антимонопольный орган признал наличие нарушений законодательства о контрактной системе при проведении конкурса, постановив аукционной комиссии отменить результаты аукциона, вторые части заявок участников направить на повторное рассмотрение, а также привлечь к ответственности должностное лицо заказчика — управление капитального строительства администрации Челябинска. Установлено, что в ходе рассмотрения заявок ООО «Спецподземстрой» было неправомерно допущено к участию в конкурсе.

Как считает юрист компании «Филатов и партнеры» Максим Белобров, «Челябметрострой» сможет предотвратить процедуру банкротства, если подаст заявление о реструктуризации задолженности. «Реструктуризация предполагает погашение долгов за счет дохода компании в период от полугода до трех лет. В случае неисполнения обязательств в указанный срок будет начата процедура реализации имущества»,— поясняет Максим Белобров.

Пуск первой линии метрополитена в Челябинске изначально планировался на 2000 год, однако строительство постоянно затягивалось из-за нехватки финансирования. Сейчас работы ведутся только в режиме поддержания уже построенных объектов.

Михаил Бычков