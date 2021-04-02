Коррупция из иллюминатора видна

Прокуратура Забайкальского края нашла нарушения коррупционного характера при организации чартерного рейса, которым губернатор края Александр Осипов в ноябре прошлого года летал в командировку в поселок Чара Каларского района. Надзорный орган установил, что полет главы региона оплатила частная компания. Запрос в прокуратуру направлял депутат Госдумы Юрий Волков с просьбой проверить, есть ли нарушения в том, что губернатор улетел чартером на самолете, предназначенном для регулярного рейса, и пассажирам регулярного рейса пришлось шесть часов дожидаться борта, чтобы улететь в Чару. Факт такой замены ранее подтвердила Росавиция, куда также обращался депутат.

О том, что прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в полете Александра Осипова чартером в командировку, вчера на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Юрий Волков. Он направлял депутатские запросы в прокуратуру и Росавиацию для выяснения обстоятельств вылета господина Осипова из Читы в поселок Чара Каларского района 20 ноября 2020 года. Тогда пассажиров регулярного рейса Чита — Чара авиакомпании «Ангара» вывели из самолета, и на нем глава региона в сопровождении чиновников регправительства улетел чартерным рейсом. Пассажиры дожидались вылета шесть часов.

«Прокуратура нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции в том, что служебный перелет губернатора, членов правительства и работников администрации оплатила частная корпорация — Байкальская горная компания», — написал господин Волков. Также он сообщил, что ранее Росавиация подтвердила факт снятия пассажиров с рейсового самолета с тем, чтобы отправить борт чартером для перелета губернатора. Прокуратура внесла губернатору представление об устранении нарушений. «Мера, прямо скажем, более чем мягкая», — сообщил господин Волков. Он также написал, что ждет публичных извинений от главы региона, а информацию о выявленных нарушениях направил в администрацию президента РФ.

„Ъ“ господин Волков сообщил, что еще не видел текста представления прокуратуры и хотел бы понять, как глава региона будет «устранять выявленные нарушения». «Федеральным законодательством запрещено должностным лицам пользоваться услугами третьих лиц, в том числе коммерческих организаций, в том числе в виде оплаты транспортных расходов. При этом пресс-служба регправительства сразу после того, как стало известно, что из-за полета чиновников был задержан регулярный рейс, объявила, что бюджетных денег на организацию чартера потрачено не было», — удивляется депутат. По его мнению, «все это происходит от ощущения безнаказанности, вседозволенности». «Губернатор не считает нужным соблюдать законодательство», — сказал Юрий Волков.

В пресс-службе правительства Забайкальского края „Ъ“ пообещали дать комментарий, но к моменту сдачи заметки в печать, он так и не был готов.

Также Юрий Волков рассказал „Ъ“, что вместе с Александром Осиповым в Чару летели примерно 30 чиновников для «проверки реализации нацпроектов». «Но уже через три часа эта делегация прилетела обратно в Читу», — отметил он. Затем этим же бортом пассажиров задержанного рейса отправили в Чару. «По моим данным, у самолета, который должен был лететь чартером, была выявлена техническая неисправность, у него лопнуло колесо, тогда и было решено для губернатора снять самолет с регулярного рейса», — сообщил Юрий Волков.

Сразу после того, как информация о задержке рейса попала в СМИ, авиакомпания «Ангара» заявила, что причиной задержки рейса стал не губернатор, а неисправность самолета, чартер же вылетел в Чару раньше. Начальник пресс-службы регправительства Ксения Хапицкая тогда заявила, что глава региона тоже вылетел с опозданием в 2,5 часа, в связи с этим ему пришлось пересмотреть свой рабочий график и сократить число мероприятий, в которых он собирался участвовать в командировке.

Екатерина Еременко