Адвокаты Владимира Привалова просят вызвать в суд Валерия Шанцева как свидетеля

В Московском райсуде продолжается допрос свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова, коммерсантов Юрия Гришина и Сергея Муравлева. Они обвиняются в получении и посредничестве при передаче взятки в 17 млн руб. от инвесторов похоронного бизнеса в 2012–2013 годах.

В качестве одного из ключевых свидетелей был допрошен экс-глава российской федерации регби Мамука Лосаберидзе, на его показаниях основано уголовное дело о передаче миллионных взяток руководителям администрации Нижнего Новгорода. По данным источников “Ъ-Приволжье”, в суде, который сделали закрытым от СМИ, свидетель Лосаберидзе под протокольную запись рассказал, что около 25 лет знает «Павлиныча» – так он в ходе допроса называл бывшего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Свидетель рассказал, что просил губернатора Шанцева повлиять на главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, чтобы тот лично вернул 24 млн руб. незаконного вознаграждения за содействие в строительстве крематория, так как городские власти не выполнили эти обязательства.

Со слов свидетеля, на его встречах с Олегом Кондрашовым разговор на тему возврата денег «не клеился», глава администрации прикрывался именем губернатора. Мамука Лосаберидзе рассказал в суде, что Валерий Шанцев переговорил с Олегом Кондрашовым, но не смог решить вопрос с возвратом денег.

Также были оглашены показания свидетеля о том, что бывший на тот момент главой Нижнего Новгорода Олег Сорокин, с которым хорошо общался инвестор, также просил губернатора поговорить с Олегом Кондрашовым на предмет возврата денег. В конце длительного допроса Мамука Лосаберидзе заработал замечание от суда за то, что нецензурно выразился в отношении бывшего руководства Нижнего Новгорода.

Защита Владимира Привалова заявила, что необходимо проверить противоречивые показания свидетеля по поводу возможного участия губернатора в переговорах о возврате денег и непринятия высшим должностным лицом области законных мер после получения данных о коррупционном преступлении. Адвокаты заявили ходатайство о вызове Валерия Шанцева в суд в качестве свидетеля. Однако судья отказал в его допросе, указав, что бывший губернатор не являлся свидетелем передачи взяток обвиняемым и поэтому не сможет ничего пояснить по сути дела.

Иван Сергеев