Хранители вечной истории

После победы над Марком Антонием, попытавшимся в порыве страсти подарить главной античной красавице половину Рима, Октавиан Август вернулся в столицу на колеснице, запряженной слонами. Согласно другому источнику, вторым возничим колесницы триумфа была богиня победы Ника. По крайней мере именно об этом свидетельствует подлинный артефакт: золотая римская монета, выпущенная по случаю знаменательного события.

У жителей античного мира не было возможности посмотреть в интернете «можно ли управлять слонами, сидя в колеснице» (спойлер: нет). Прочитать в двух разных источниках о событии тоже не представлялось возможным (газеты с новостями и авторскими колонками возникнут лишь восемь веков спустя, и к тому же в Китае). Выбор оставался один: поверить, что первый римский император действительно въехал в Вечный город на колеснице, движимой слонами. К тому же подтверждение данного факта было в самом буквальном смысле отчеканено в золоте.

Октавиан Август (43 г. до н. э. — 14 г. н. э.). Марк Антоний (43–33 гг. до н. э.). Ауреус. Ок. 43 г. до н. э. Галлия Фото: пресс-служба Музея МНК

В эпоху Клавдиев (27 год до н. э. — 68 год н. э.) монеты становятся не просто единицей товарообмена, но и средством политического влияния. Пример Октавиана впечатлил последователей, и в дальнейшем каждый из них не упустит возможности запечатлеть свой светлый лик для потомков. Изображение императора на монете иной раз единственное свидетельство факта его правления. Собственные деньги успевали отчеканить даже те, кто властвовал совсем недолго. Так, в 69 году Римом последовательно правят три императора: Гальба, Отон и Виттелий. Отон занимал императорский трон в течение трех месяцев, но даже он успел выпустить в обращение монету с собственным профилем.

Удивительным образом выставка «От Античности до Средневековья», открытая в Музее Международного нумизматического клуба, оказывается не только про них — неусидчивых древних греков, достигших в своих странствиях края античной вселенной, и рациональных властных римлян, начавших расчерчивать карту европейских дорог,— но и про нас. Про приоритеты и смену парадигмы.

Нерон (54–68 гг. н. э.). Ауреус. Ок. 64–65 гг. н. э. Рим Фото: пресс-служба Музея МНК

Выставка, объединившая более 400 экспонатов, представляет одно из наиболее полных собраний античных золотых монет в мире и является самой полной частной коллекцией России. Некоторые экспонаты абсолютно уникальны: существуют в единственном экземпляре.

Посетить экспозицию можно как с экскурсоводом, готовым рассказать множество неожиданных фактов о римских императорах и греческих героях, так и самостоятельно, воспользовавшись форматом мультимедийной экскурсии. На выставке используются современные технологии, благодаря которым гости смогут перенестись в античную эпоху. VR-ролики позволят заглянуть в римский амфитеатр, ощутить себя императором и побывать в центре золотой сферы, символизирующей земной шар. Витрины оборудованы цифровыми планшетами, на которых можно детально рассмотреть все экспонаты.

Мизия. Кизик. Статер. Ок. 550–500 гг. до н. э. Фото: пресс-служба Музея МНК

Музей Международного нумизматического клуба, Москва, Большой Афанасьевский переулок, д. 24

Купить билет на выставку «От Античности до Средневековья» можно на официальном сайте музея

www.coinmuseum.ru