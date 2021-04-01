MSI представила ноутбуки-трансформеры Summit

Компания MSI представила два новых ноутбука бизнес-линейки Summit — модели Summit E13 Flip Evo и Summit E16 Flip. Конструкция обоих компьютеров позволяет поворачивать дисплей на 360 градусов, превращая устройство в планшет.

13-дюймовый E13 Flip Evo и 16-дюймовый Summit E16 Flip получили дисплеи с соотношением сторон 16:10, что позволило увеличить рабочее пространство экрана на 10% без увеличения диагонали. Новинки поддерживают новый стилус MSI Pen, который также можно использовать в качестве пульта управления ноутбуком.

Summit E13 Flip Evo создан на базе новейшей платформы Intel Evo. Он оснащен процессором Intel Core i7 11-го поколения, производительность которого по сравнению с предшественником выросла на 150%. Встроенная видеокарта Intel Iris Xe в 4,5 раза быстрее дискретного графического процессора прошлого поколения.

Ноутбук с поддержкой Wi-Fi 6E получил SSD-диск, разъемы Thunderbolt 4, USB-C, USB-A и слот для microSD. Встроенная веб-камера оснащена системой шумоподавления микрофона и динамиков, а также алгоритмом улучшения изображения в условиях низкой освещенности. При необходимости можно отключить веб-камеру или закрыть ее физической шторкой. Для защиты ноутбука от доступа посторонних предусмотрен сканер отпечатков пальцев.

Более крупный Summit E16 Flip по своим характеристикам повторяет 13-дюймовую модель, но отличается дискретной видеокартой NVIDIA (доступна для Summit E13 Flip Evo в качестве опции) и улучшенной системой охлаждения Dynamic Cooler Boost. Заявлено, что даже при полной нагрузке на процессор громкость вентиляторов не превышает 35 дБ.

Вместе с ноутбуками-трансформерами MSI представила фирменные аксессуары для новинок. Помимо стилуса MSI Pen в их число вошла док-станция MSI USB-C Docking Station Gen 2.

Ноутбуки, дизайн которых, по заявлению производителя, сделан с учетом правила золотого сечения, будут доступны в нескольких цветовых решениях. Сроки появления Summit E13 Flip Evo и Summit E16 Flip в продаже пока не названы.