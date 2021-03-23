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Петербург вошел в десятку популярных у туристов направлений по программе кэшбэка

Петербург в первую десятку наиболее популярных направлений у туристов по количеству бронирований по программе кэшбэка от Ростуризма. Наряду в Петербургом у путешественников востребованы Краснодарский край, Крым, Московская область, Ставрополье, Алтай.

По словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, город предлагает гостям не только разноплановые экскурсионные маршруты, но и программы восстановительного лечения. «Большой санаторно-курортный кластер расположен в Курортном районе Санкт-Петербурга, где лечение, оздоровление и активный отдых можно сочетать друг с другом, а также с насыщенной экскурсионной программой»,— добавил он.

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