На содержание дорог в Сириусе потратят 223,9 млн рублей

Администрация Краснодарского края подвела итоги тендера на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории городского округа Сириус в 2021 году. Согласно документации к госзакупке, аукцион признан не состоявшимся, подрядчиком выбран единственный участник торгов - ГУП «Дагомысское дорожно-строительное управление». Начальная стоимость контракта составляла 42,5 млн руб., финальная - 223,9 млн руб.

Исполнителю предстоит до конца 2021 года выполнять весь комплекс мероприятий по содержанию, уборке и мелкому ремонту 25 улиц, распложенных на территории Имеретинской низменности в границах территориального образования Сириус. Их общая протяженность составляет 31,2 км. А именно, нужно будет убирать мусор, очищать придорожные канавы, косить траву и подрезать кустарник вдоль дорожного полотна, подсыпать грунт на подмытых и разрушенных обочинах, ремонтировать мелкие трещины и швы, при необходимости отсыпать гравийное и щебеночное покрытие, ремонтировать, очищать и красить опоры, перила, ограждения и прочее дорожное оборудование, наносить и восстанавливать дорожную разметку, чистить дорожные знаки, следить за работоспособностью светофоров и т.д.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» зарегистрировано в Сочи в 1994 году, должность директора занимает Сафарбий Напсо. Численность сотрудников предприятия – от 500 до 100 человек, чистая прибыль за 2019 год составила 563 млн, выручка – 2,73 млрд руб. Значительную долю в выручке предприятия составляют госконтракты – за 2020 год заключено 10 контрактов на сумму 2,9 млрд, в 2021 – три.

Ольга Логинова