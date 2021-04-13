Мосты и космос в «Руине»

«Epic Jewellery: от мостов к архитектуре космоса», первая для МУАРа выставка ювелирного искусства, вообще проект редкий: до этого лишь раз в российских музеях из числа главных организовывали экспозицию произведений одного современного российского бренда (речь об Ilgiz F. в Музеях Московского Кремля).

За необычное оформление выставки Epic Jewellery со светом и тенью и игрой цветов, с инсталляциями и видео отвечала художник Варя Аляй, а музыку специально для проекта записал музыкант с мировым именем — Александр Болдачев. Причем сама запись подобна художественному акту — Болдачев остался один в закрытой «Руине» и сыграл то, что у него ассоциируется с пространством и украшениями Epic Jewellery.

В экспозиции не только украшения: в Музее архитектуры будет представлено четыре проекта Epic с современными художниками из разных стран — Ириной Петраковой, Жан-Кристофом Куэ, Ильей Федотовым-Федоровым и Альфизом Сабировым. Это и титановые картины (Куэ), и современный кубок-наутилус (Федотов-Федоров), и ювелирная импровизация на тему московских высоток (Петракова), и скульптура-оберег (Сабиров). Что говорят художники о совместных с Epic Jewellery проектах?

Титановая картина Жана-Кристофа Куэ Фото: Жан-Кристоф Куэ; EPIC

«"Resistance" — это слово, набранное шрифтом Брайля на пластинах грубых материалов. Написанное слово — "сопротивление" — появляется благодаря объединению языка, букв и материалов — так, совместными усилиями и волей, и рождается само сопротивление. Серия картин существует на титановых пластинах, представленных на выставке, а также на холстах и на цементных блоках. Каждый из материалов дает дополнительный уровень смыслов: холст, с виду мягкий, тоже может оказывать сопротивление; цемент рождает ощущение чего-то незыблемого, мощного. Титановые же пластины дают человеку почувствовать силу понятия "сопротивление". Все пластины сделаны вручную и являются уникальными произведениями. Ведь сопротивление у каждого свое». Жан-Кристоф Куэ

В МУАРе вместе с титановыми картинами представлена капсульная коллекция украшений Resistance из золота и серебра со шрифтом Брайля, набранным бриллиантами Фото: Epic

«Я несколько лет изучаю ритуалы, которые люди используют для защиты или церемоний, и создаю проект музея ритуалов, в котором центральным объектом становится кубок-наутилус. Чаши стали своеобразным символом ренессансного изобилия и часто документировали важные события эпохи. Я создаю новый кубок, выполненный из раковины наутилуса и титана, в котором отражены сюжеты пандемии. Этот объект не только отражает эпоху, но и несет ритуальную защитную функцию». Илья Федотов-Федоров

«Меня всегда вдохновляла архитектура московских сталинских высоток. В проекте Get High (серия подвесок) я обратилась к шпилям. Их красота и магия привлекали меня, ну и, конечно, извечный вопрос — что там в них находится? Так появилась идея кулона с сюрпризом. Было интересно совместить роскошь и функциональность в этих предметах. Можно сказать, что в них есть некая интерактивность».Ирина Петракова

Восковая модель скульптуры и кольца «Аю бала» Фото: Альфиз Сабиров; EPIC

«"Аю" — медведь, "бала" — ребенок (тюрк.— "Коммерсантъ. Арт"). Символ ребенка, который находится под защитой. Охранителем является медведь, сильное животное. Ребенок будто окружен панцирем, броней. Сам образ навеян тем, что в детстве я и мои братья часто слышали от родителей, бабушек и дедушек: "Будь сильным, как медвежонок/медведь", "Будь смелым, как медведь". Эти слова говорят подрастающим сыновьям, таким образом желая им силы и здоровья. С самого детства ребенок наделяется защитой, "программируется" родителями, из поколения в поколение. "Будь сильным, как медведь" — слова предков». Альфиз Сабиров

Эскиз кубка-наутилуса Фото: Илья Федотов-Федоров; EPIC

Выставка «Epic Jewellery: от мостов к архитектуре космоса» в Музее архитектуры имени А. В. Щусева будет проходить с 24 апреля по 23 мая

Мария Леднева