В Абинске началось строительство центра единоборств площадью 1,7 тысяч квадратных метров

Стартовало строительство спортивного комплекса площадью 1,7 тыс. кв. м, которое проводится в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в городе Абинске, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В настоящий момент ведется заливка фундамента будущего здания комплекса, ведутся подготовительные работы по обеспечению наружного водоснабжения, работает пять единиц строительной техники.

Согласно проекту, в состав объекта войдут тренировочный зал с трибунами, тренажерный зал, раздевалки с душевыми, тренерские кабинеты. На базе объекта планируется организовать занятия по дзюдо, вольной борьбе и самбо.

В целом в рамках краевой программы в настоящий момент на Кубани строят 10 спортивных объектов в Анапе, Армавире, Тбилисском, Ейском, Каневском, Кореновском, Крымском, Павловском и Славянском районах. К 2023 году планируется открыть спорткомплексы по всех 44 муниципалитетах региона.

Ольга Логинова