Сегодня исполняется 55 лет генеральному директору ПАО «Аэрофлот» Михаилу Полубояринову

Его поздравляет председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков:

— Уважаемый Михаил Игоревич! Примите искренние поздравления с днем рождения! Это событие — прекрасный повод отметить Ваш высокий профессионализм, блестящие организаторские способности в сочетании с доброжелательным отношением к людям. Уверен, что обширные знания и управленческий опыт, умение глубоко разбираться в проблемах и находить эффективные пути решения позволят Вам успешно реализовать масштабные проекты и стратегические задачи авиационной отрасли, укрепят позицию «Аэрофлота» как одного из сильнейших брендов мира. Но в этот личный праздник я хочу пожелать Вам простых и таких важных для каждого человека вещей — здоровья, счастья и удачи! Пусть в жизни будет больше радостных минут в кругу близких друзей и семьи и, конечно же, новых побед на теннисном корте!!!

Поздравления передают президент Общероссийской общественной организации по развитию спорта, культуры и политики «Звезда России» Эдуард Субоч и поэт Александр Вулых:

Полубояринову Мише

Летать желаем выше крыши,

Как это требует работа

У головы «Аэрофлота»!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»