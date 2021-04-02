Германия попала в неловкое поражение

После мартовского блока матчей, открывших европейскую квалификацию к чемпионату мира 2022 года, экстраординарным выглядит положение только в одной из десяти групп — группе J. Лидером в ней оказалась сборная Армении, которая умудрилась выиграть все три встречи, а железный фаворит — сборная Германии, неожиданно уступившая дома македонцам, находится лишь на третьей строчке.

Среди новостей, связанных с отборочным турниром к чемпионату мира в Катаре, намного громче остальных, конечно, прогремела новость о срыве сборной Германии. А в стране, которую она представляет, проигрыш — 1:2 — команде Северной Македонии приравняли к какой-то жуткой катастрофе. Bild, резюмируя случившееся, вообще соорудила мостик к ближайшим официальным встречам — они состоятся уже в рамках стартующего в июне чемпионата Европы. По мнению издания, с такой игрой немцам «нечего делать» на этом турнире. Менее же радикально настроенные коллеги обозревателей Bild советовали тренеру Йоахиму Лёву все же не спешить уж слишком бодро освежать состав и подумать над тем, что, может быть, стоит вернуть в него ветеранов — Томаса Мюллера, Жерома Боатенга, Матса Хуммельса.

Градус разочарования понять можно. Сборная Германии прервала удивительную серию. Она могла проваливаться на главных турнирах, как это было на чемпионате мира в России в 2018 году, когда оконфузилась на групповом этапе, но уж квалификацию к ним немцы практически всегда проходили уверенно, без сбоев.

В отборах к мировым первенствам они не терпели поражений в 35 матчах подряд. Предыдущее датировано аж 2001 годом, когда немецкую команду в пух и прах — 5:1 — разбили англичане.

А прервалась серия в домашней встрече с соперником, который крепким орешком не выглядел. Сборная Северной Македонии — это сейчас ниша, которая гораздо ближе к «карликам», чем к континентальному авангарду. Тезис убедительно подтверждают, например, ее скромненькие результаты в Лиге наций. А о кадровом потенциале македонцев, обитающих в седьмом десятке рейтинга Международной федерации футбола (FIFA), неплохо рассказывает такой факт: их стержневой фигурой до сих пор остается отличившийся в матче с немцами 37-летний форвард Горан Пандев, «динозавр», чей пик пришелся на нулевые.

При этом нужно все-таки знать, что, говоря об ужасной игре немцев, эксперты все-таки, видимо, преувеличивали. Поражение — во многом следствие невезучести хозяев, попадавших в каркас ворот, запарывавших вернейшие моменты. А их турнирное положение, как ни крути, на критическое пока не похоже. Шесть очков после трех игр — не так уж мало.

В этом смысле гораздо любопытнее относящийся к той же группе кейс с армянской сборной. Из тех команд, у которых в календаре было три, а не два тура отбора, без потерь удалось пройти отрезок четырем. Армяне затесались в компанию к англичанам, итальянцам и датчанам.

Это безусловная аномалия. Ее не объяснишь ни каким-то бурным взлетом, который переживает армянский футбол, ни стечением обстоятельств в виде слабости соперников на старте или их невезучести.

Сборная Армении — примерно из той же «весовой категории», что и македонская, которую, кстати, чуточку опередила в последнем розыгрыше Лиги наций, очутившись с ней в одной группе. До отбора на катарское первенство у нее возникали большие проблемы в столкновениях с оппонентами вроде эстонцев.

А уж на обстоятельства тут точно не кивнешь. Только в матче, которым они открыли отбор, армяне бились с аутсайдером — лихтенштейнцами: их они одолели на выезде, забив единственный гол. Дальше было два домашних матча. В первом сборная Армении справилась — 2:0 — с исландцами, воспринимающимися сейчас чуть ли не как топовая команда, во втором — 3:2 — с не выдающимися, но крепкими румынами, забив два все перевернувших гола в концовке, но в целом по игре.

Скорее, наоборот, обстоятельства были против армян.

В этой сборной уже несколько лет все во многом вертится вокруг Генриха Мхитаряна. Кроме выступающего за «Рому» хавбека, элитных футболистов в ней нет вообще. А серьезная травма голени, полученная Мхитаряном как раз перед запуском отбора, казалось, была таким ударом для его сборной, который ни за что не пережить.

Но армяне как-то выкрутились, обойдясь теми силами, что были в наличии. Вместе с полузащитником «Ростова» Хореном Байрамяном их тащили вратарь Давид Юрченко, который поиграл за полдюжины российских клубов в разных дивизионах, так и не приглянувшись тем, что гоняются за медалями, Вараздат Ароян и Тигран Барсегян из казахстанской «Астаны», представляющий немецкий «Хоффенхайм», но выходящий на поле в чемпионате Германии крайне редко Саркис Адамян. А героем матча против сборной Румынии стал Эдуард Сперцян, поразивший ворота сам и заработавший решающий пенальти. Форвард «Краснодара» в свои двадцать в основном сидит в этом клубе на скамейке запасных. В нынешнем чемпионате Сперцян принял участие лишь в пяти его матчах, ни разу не отыграв 90 минут.

Алексей Доспехов