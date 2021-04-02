Германия попала в неловкое поражение

После мартовского блока матчей, открывших европейскую квалификацию к чемпионату мира 2022 года, экстраординарным выглядит положение только в одной из десяти групп — группе J. Лидером в ней оказалась сборная Армении, которая умудрилась выиграть все три встречи, а железный фаворит — сборная Германии, неожиданно уступившая дома македонцам, находится лишь на третьей строчке.
Среди новостей, связанных с отборочным турниром к чемпионату мира в Катаре, намного громче остальных, конечно, прогремела новость о срыве сборной Германии. А в стране, которую она представляет, проигрыш — 1:2 — команде Северной Македонии приравняли к какой-то жуткой катастрофе. Bild, резюмируя случившееся, вообще соорудила мостик к ближайшим официальным встречам — они состоятся уже в рамках стартующего в июне чемпионата Европы. По мнению издания, с такой игрой немцам «нечего делать» на этом турнире. Менее же радикально настроенные коллеги обозревателей Bild советовали тренеру Йоахиму Лёву все же не спешить уж слишком бодро освежать состав и подумать над тем, что, может быть, стоит вернуть в него ветеранов — Томаса Мюллера, Жерома Боатенга, Матса Хуммельса.
Градус разочарования понять можно. Сборная Германии прервала удивительную серию. Она могла проваливаться на главных турнирах, как это было на чемпионате мира в России в 2018 году, когда оконфузилась на групповом этапе, но уж квалификацию к ним немцы практически всегда проходили уверенно, без сбоев.
А прервалась серия в домашней встрече с соперником, который крепким орешком не выглядел. Сборная Северной Македонии — это сейчас ниша, которая гораздо ближе к «карликам», чем к континентальному авангарду. Тезис убедительно подтверждают, например, ее скромненькие результаты в Лиге наций. А о кадровом потенциале македонцев, обитающих в седьмом десятке рейтинга Международной федерации футбола (FIFA), неплохо рассказывает такой факт: их стержневой фигурой до сих пор остается отличившийся в матче с немцами 37-летний форвард Горан Пандев, «динозавр», чей пик пришелся на нулевые.
При этом нужно все-таки знать, что, говоря об ужасной игре немцев, эксперты все-таки, видимо, преувеличивали. Поражение — во многом следствие невезучести хозяев, попадавших в каркас ворот, запарывавших вернейшие моменты. А их турнирное положение, как ни крути, на критическое пока не похоже. Шесть очков после трех игр — не так уж мало.
В этом смысле гораздо любопытнее относящийся к той же группе кейс с армянской сборной. Из тех команд, у которых в календаре было три, а не два тура отбора, без потерь удалось пройти отрезок четырем. Армяне затесались в компанию к англичанам, итальянцам и датчанам.
Сборная Армении — примерно из той же «весовой категории», что и македонская, которую, кстати, чуточку опередила в последнем розыгрыше Лиги наций, очутившись с ней в одной группе. До отбора на катарское первенство у нее возникали большие проблемы в столкновениях с оппонентами вроде эстонцев.
А уж на обстоятельства тут точно не кивнешь. Только в матче, которым они открыли отбор, армяне бились с аутсайдером — лихтенштейнцами: их они одолели на выезде, забив единственный гол. Дальше было два домашних матча. В первом сборная Армении справилась — 2:0 — с исландцами, воспринимающимися сейчас чуть ли не как топовая команда, во втором — 3:2 — с не выдающимися, но крепкими румынами, забив два все перевернувших гола в концовке, но в целом по игре.
В этой сборной уже несколько лет все во многом вертится вокруг Генриха Мхитаряна. Кроме выступающего за «Рому» хавбека, элитных футболистов в ней нет вообще. А серьезная травма голени, полученная Мхитаряном как раз перед запуском отбора, казалось, была таким ударом для его сборной, который ни за что не пережить.
Но армяне как-то выкрутились, обойдясь теми силами, что были в наличии. Вместе с полузащитником «Ростова» Хореном Байрамяном их тащили вратарь Давид Юрченко, который поиграл за полдюжины российских клубов в разных дивизионах, так и не приглянувшись тем, что гоняются за медалями, Вараздат Ароян и Тигран Барсегян из казахстанской «Астаны», представляющий немецкий «Хоффенхайм», но выходящий на поле в чемпионате Германии крайне редко Саркис Адамян. А героем матча против сборной Румынии стал Эдуард Сперцян, поразивший ворота сам и заработавший решающий пенальти. Форвард «Краснодара» в свои двадцать в основном сидит в этом клубе на скамейке запасных. В нынешнем чемпионате Сперцян принял участие лишь в пяти его матчах, ни разу не отыграв 90 минут.
Отборочный турнир чемпионата мира 2022 года
Зона UEFA. Третий тур
Группа B. Испания—Косово 3:1 (Ольмо, 34; Торрес, 36; Морено, 75 — Халими, 70). Греция—Грузия 1:1 (Какабадзе, 76 (автогол) — Кварацхелия, 78).
Положение команд
И В Н П М О
1. Испания 3 2 1 0 6:3 7
2. Швеция 2 2 0 0 4:0 6
3. Греция 2 0 2 0 2:2 2
4. Грузия 3 0 1 2 2:4 1
5. Косово 2 0 0 2 1:6 0
Группа C. Северная Ирландия—Болгария 0:0. Литва—Италия 0:2 (Сенси, 47; Иммобиле, 90+4 (пен.)).
И В Н П М О
1. Италия 3 3 0 0 6:0 9
2. Швейцария 2 2 0 0 4:1 6
3. Северная Ирландия 2 0 1 1 0:2 1
4. Болгария 3 0 1 2 1:5 1
5. Литва 2 0 0 2 0:3 0
Группа D. Украина—Казахстан 1:1 (Яремчук, 20 — Мужиков, 59). Босния и Герцеговина—Франция 0:1 (Гризманн, 60).
И В Н П М О
1. Франция 3 2 1 0 4:1 7
2. Украина 3 0 3 0 3:3 3
3. Финляндия 2 0 2 0 2:2 3
4. Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2:3 1
5. Казахстан 2 0 1 1 1:3 1
Группа F. Шотландия—Фарерские острова 4:0 (Макгинн, 7, 53; Адамс, 60; Фрейзер, 70). Молдавия—Израиль 1:4 (Карп, 29 — Захави, 45+1; Соломон, 57; Даббур, 64; Натхо, 66). Австрия—Дания 0:4 (Ольсен, 58, 73; Мехле, 63; Хёйбьерг, 67).
И В Н П М О
1. Дания 3 3 0 0 14:0 9
2. Шотландия 3 1 2 0 7:3 5
3. Израиль 3 1 1 1 5:4 1
4. Австрия 3 1 1 1 5:7 1
5. Фарерские острова 3 0 1 2 2:8 1
6. Молдавия 3 0 1 2 2:13 1
Группа I. Сан-Марино—Албания 0:2 (Манай, 63; Узуни, 85). Англия—Польша 2:1 (Кейн, 19 (пен.); Магуайр, 85 — Модер, 58). Андорра—Венгрия 1:4 (Пужоль, 90+3 (пен.) — Фиола, 45+2; Газдаг, 51; Кляйнхайслер, 58; Него, 90).
И В Н П М О
1. Англия 3 3 0 0 9:1 9
2. Венгрия 3 2 1 0 7:4 7
3. Албания 3 2 0 1 3:2 6
4. Польша 3 1 1 1 7:5 4
5. Андорра 3 0 0 3 1:8 0
6. Сан-Марино 3 0 0 3 0:10 0
Группа J. Армения—Румыния 3:2 (Сперцян, 56; Ароян, 86; Барсегян, 89 (пен.) — Чикылдэу, 62, 72). Лихтенштейн—Исландия 1:4 (Фрик, 79 — Севарссон, 12; Бьярнасон, 45; Паульссон, 77; Сигурьоунссон, 90+4 (пен.)). Германия—Северная Македония 1:2 (Гюндоган, 63 (пен). — Пандев, 45+2; Элмас, 85).
И В Н П М О
1. Армения 3 3 0 0 6:2 9
2. Северная Македония 3 2 0 1 9:4 6
3. Германия 3 2 0 1 5:2 6
4. Румыния 3 1 0 2 5:6 3
5. Исландия 3 1 0 2 4:6 3
6. Лихтенштейн 3 0 0 3 1:10 0