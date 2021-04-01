Дрозденко: Проблемы всех обманутых дольщиков Ленобласти будут решены до конца 2025 года

Права обманутых дольщиков, купивших жилье в Ленинградской области, должны быть решены до конца 2025 года, заявил сегодня губернатор региона Александр Дрозденко по итогам профильного совещания.

«Стоит задача чтобы по всем субъектам РФ на конец 2023 года не осталось ни одного непонятного объекта. Мы понимаем, что объем работы большой, и на 1 января 2024 года все объекты в Ленобласти достроить сложно. Но у меня есть четкое понимание, что до конца 2025 года все дольщики должны получить квартиры. И не важно, будет ли это осуществляться через работу с Фондом, или с помощью доноров-застройщиков или напрямую со строительными компаниями, но все должны быть при квартирах», — сказал господин Дрозденко.

В Ленобласти насчитывается более 200 проблемных объектов, что составляет 8% от общего количество строящегося в регионе жилья. У этих домов либо застройщики признаны банкротами, либо сроки сдачи сорваны на шесть и более месяцев. Больше всего опасений, по словам губернатора, вызывают 123 объекта.

Как сообщал «Ъ-СПб», власти Ленобласти намерены обратиться в Минфин РФ с просьбой увеличить предельный размер дефицита бюджета региона для решения проблем обманутых дольщиков.

Ольга Кантемирова