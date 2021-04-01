Дело о попытке мошенничества воронежского экс-прокурора возвращается в суд

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил прекращение уголовного дела экс-помощника прокурора Ленинского района Воронежа Данилы Жидкова, обвинявшегося в попытке мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ). Согласно определению суда, оно возвращено на рассмотрение в Воронежский областной суд, который в июле прошлого года назначил обвиняемому штраф в 150 тыс. руб.

Речь идет об уголовном деле, которое региональный СКР возбудил летом 2019 года на основе материалов воронежского УФСБ . По версии следствия, помощник прокурора Ленинского района через посредника предложил местному предпринимателю оказать покровительство. С помощью связей в МВД он пообещал остановить проверки его бизнеса. Как полагают в СК, за услуги господин Жидков попросил ежемесячную плату в 20 тыс. руб., которая должна была выплачиваться ему на протяжении 11 месяцев. При получении второго «транша» он был задержан.

В феврале 2020 года в Советский райсуд Воронежа поступило ходатайство СКР о прекращении уголовного дела Данилы Жидкова и назначении ему судебного штрафа. Оно было оставлено без удовлетворения. По мнению суда первой инстанции, действия обвиняемого, имеющие повышенную общественную опасность, не были проверены на предмет преступлений против государственной власти. Кроме того, как установила первая инстанция, следствие не дало должной оценки действиям посредника, а также материальному положению обвиняемого, работавшего после увольнения из прокуратуры неофициально за 40 тыс. руб. в месяц.

Решение Советского райсуда обжаловал не только обвиняемый, но и прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексей Грачев. По его мнению, в ходе следствия не были найдены доказательства того, что действия Данилы Жидкова направлены против государственной власти. Апелляционная инстанция согласилась с этим и другими аргументами и прекратила дело, назначив обвиняемому штраф в 150 тыс. руб.

После этого решения обвинение изменило позицию: зампрокурора области Константин Кремнев подал кассационное представление, в котором попросил вернуть дело на новое рассмотрение. Он отмечал, что суд не дал оценку совершения фигурантом мошенничества с использованием служебного положения, а так же группой лиц по предварительному сговору с неким сотрудником полиции, принимавшим участие в разговорах о передаче денег. Представление зампрокурора области было удовлетворено. Уголовное дело будет рассмотрено в облсуде в ином составе.

Сергей Толмачев