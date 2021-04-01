Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта трассы А-289 в Темрюкском районе

Главгосэкспертиза РФ завершила проверку и одобрила смету на капитальный ремонт участка автодороги в Темрюкском районе, общей протяженностью 10,4 км, сообщает пресс-служба ведомства.

Ремонтировать будут отрезок км 133+000 – км 143+500 федеральной автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь». Проектом предусмотрены ремонт земляного полотна, замена конструкции дорожной одежды, обеспечение поверхностного водоотвода с проезжей части, замена водопропускных труб на основной дороге и съездах, а также ремонт четырех остановочных комплексов. Кроме того, отремонтируют съезд к станице Старотиторовской , въезды со смежных дорог на одном уровне, устроят полностью канализированное примыкание на съезде в сторону Темрюка. Также в рамках капитального ремонта участка переустроят сети связи и воздушных линий, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут дорожную разметку.

Проектную документацию для реконструкции участка дороги А-289 разработана ООО «ИнжПроектСтрой», исполнитель проекта – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства».

Ольга Логинова