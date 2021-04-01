Microsoft поставит американской армии устройства дополненной реальности на $22 млрд

Корпорация Microsoft получила от Министерства обороны США контракт на поставку носимых устройств дополненной реальности для армии. Об этом в среду объявило управление PEO Soldier, ответственное за закупку оборудования для армии. Контракт был передан Microsoft еще в пятницу. Как пишут американские СМИ со ссылкой на данные, полученные от Microsoft, сумма контракта составляет $21,9 млрд. В течение десяти лет Microsoft должна поставить американской армии 120 тыс. устройств, созданных на базе ее очков дополненной реальности HoloLens.

В 2018 году Microsoft получила от Пентагона контракт на $480 млн на разработку прототипа подобного устройства — интегрированной визуальной системы дополненной реальности (IVAS). IVAS — существенно усовершенствованная версия HoloLens, помимо обычных возможностей очков дополненной реальности она показывает военнослужащему карту местности и компас, может использоваться для поиска цели и наведения, оснащена системой ночного видения и т. д. В устройство также интегрированы облачные сервисы Microsoft Azure. Как говорится в заявлении PEO Soldier, такое устройство позволит солдатам «сражаться, тренироваться и упражняться, используя одну платформу».

В 2019 году Microsoft получила от Пентагона контракт на $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных для армии. Это вызвало недовольство Amazon, которая также боролась за этот контракт, так что корпорация даже подала в суд, заявив, что она не получила контракт из-за давления на Пентагон тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Яна Рождественская