Депутаты Екатеринбурга предложили изменить положение о депутатских группах

Члены «медицинской фракции» в думе Екатеринбурга предложили изменить положение о депутатских группах и разрешить народным избранникам состоять в нескольких группа одновременно. Сейчас депутаты могут быть членами только одной группы.

Предложение было озвучено на первом заседании фракции, в котором приняли участие девять депутатов. Напомним, депутатская группа «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения города Екатеринбурга» была создана в начале парта по инициативе депутата Алексея Вихарева. Одной из главных задач для нее станет распределение медицинских учреждений между депутатами, которые будут оказывать шефскую помощь.

В ходе первого заседания «медицинская фракция» обсудила организационные вопросы и планы на ближайшее время. Как отметил господин Вихарев заседания планируется проводить раз в дне недели. К следующей встрече члены группы планируют определиться с медучреждениями, которым будут оказывать поддержку, встретиться с их руководством и обсудить проблемы и потребности организаций. «Также есть предложения встретиться с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, чтобы скоординировать наши действия»,— уточнил Алексей Орлов.

Анастасия Реутова