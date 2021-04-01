«Нас зовут, когда другие не справляются»

Согласно исследованиям Минстроя РФ, кризис коронавируса позитивно сказался на рынке стройматериалов. Спрос на товары для стройки и ремонта в 2020 году заметно (особенно в карантин) увеличился, что аналитики связывают с ростом курса валют и “удаленкой”, а также короткой фазой замедления и остановки строительных работ, после которой был отмечен всплеск заказов. О том, как производители и поставщики строительных материалов пережили непростой 2020-ый год и перспективах развития отрасли рассказывает Александр Шатов, президент группы компаний ТСМ групп (TSMGROUP), производящей инновационный теплоизоляционный материал ТСМ керамик (TSMCeramic).



- Александр Владимирович, расскажите, как ваша компания работала в прошлом году? Насколько пандемия повлияла на вашу деятельность, планы?

- Потребители нашей продукции, в основном, - это крупные промышленные компании, сектор B2В. У ТСМ групп сформирован портфель заказов , выстроены долгосрочные отношения со всеми партнерами. Поэтому пандемия если и могла оказать влияние на нашу деятельность, то минимальное. Да, мы ожидали некоего спада, что логично в условиях замедления мировой и отечественной экономики. Однако, вопреки ожиданиям, рынок теплоизоляционного материала не только не упал, но и даже вырос!

- Расскажите подробнее о материале.

- ТСМ керамик - это жидкий теплоизоляционный материал, разработанный российскими учеными с применением нанотехнологий. Он имеет рекордно низкий коэффициент теплопроводности за счет включения в его состав керамических вакуумных микросфер - керамических “шариков”. Они создают плотный барьер и отталкивают тепловую энергию. Использование ТСМ керамик позволяет получить высокий энергосберегающий эффект - до 50% , комплексную и эффективную защиту от воды, коррозии и атмосферных явлений.

- Чем ваш материал отличается от традиционной теплоизоляции, например, минеральной ваты?

Во-первых, свойствами. Для достижения энергосберегающего эффекта достаточно покрытия ТСМ керамик слоем в 1 миллиметр, в то время, когда минваты - не менее 50 миллиметров. Это реальная экономия. Кроме того, срок службы традиционных утеплителей, той же минваты, - пять лет, а мы даем гарантию 10 лет, хотя уже на научно доказано что наш материал служит 30 лет и более.

Генеральный директор TSMGROUP Александр Шатов демонстрирует представителям японской компании Mitsui Group результаты теплоизоляционных работ на объекте «Олимпийский Комплекс «Лужники».

Используемые в производстве материалов ТСМ керамик керамические микросферы изготавливаются промышленным способом на собственном заводе в Белгороде, где каждый производственный этап проходит систему тщательного контроля. Сейчас компания выпускает уже пятую улучшенную версию состава. В ней были усилены теплоизоляционные и адгезионные свойства.

- Расскажите подробнее о потребителях вашей продукции. Кто это? Какая у вас география поставок?

- География достаточно обширна, это практически вся Россия, есть и зарубежные партнеры. Например, в Венгрии материал ТСМ керамик использован при отделке фасадов исторических зданий Будапешта. Корпорация “Тесла” Илона Маска использует наш продукт для защиты аккумуляторных батарей электромобилей от холода. Что касается отечественного рынка - в нашем портфеле есть контракты с большинством крупнейших промышленных, энергетических и транспортных компаний: Газпром, Роснефть, Лукойл, РЖД, Мосэнерго и рядом других.

ТСМ керамик широко применяется при строительстве и реконструкции олимпийских и спортивных объектов. Например, теплоизоляция стадиона в Лужниках — наш проект .

- А есть какие-то научные и экспертные отзывы о вашем продукте?

Безусловно, все технические показатели продуктов ТСМ керамик подтверждены результатами реальных испытаний, проведенных в ведущих исследовательских центрах и авторитетных лабораториях, включая Испытательный Центр «ВНИИГС», ВЭлНИИ и др. Важным то, что технология ТСМ керамик сертифицирована РОСНАНО с правом использования знака «Российская нанотехнологическая продукция». Пригодность применения нашей продукции в строительстве подтверждена Минстроем РФ.

Кроме того, продукция имеет всю разрешительную документацию необходимую для производства и внедрения в России, странах таможенного союза (ЕАЭС) и Евросоюза. В целом, с 2006 года, начала деятельности компании, материал был внедрен более чем на 200 различных промышленных и жилых объектах. Причем, нередко бывает так, что нас зовут, когда другие компании не справляются с поставленными задачами.

- То есть?

- В чем наше преимущество? Первоначально ТСМ групп была сосредоточена на производстве продукции. Но особенности технологии ТСМ керамик таковы, что она довольно быстро пришла на смену классическим видам теплоизоляции, таким, как минвата, например, и получила широкое применение. Но, как и в каждой технологии, важно соблюдать правила и учитывать особенности. Поэтому, кроме производства и реализации продукта, мы стали предоставлять услуги по технологическому нанесению продукта и сопровождению проекта .

Помимо этого, есть серьезная экономическая выгода. Необходимо осознать, что те миллионные расходы, которые были затрачены в разных странах на создание принципиально нового теплоизолятора успешно окупаются огромными суммами экономии затрат при использовании ТСМ керамик в самых различных сферах.

- В чем именно выгода?

- Практика и свидетельства клиентов показали, что по сравнению с традиционными теплоизоляционными материалами заказчик экономит 20-30% затрат. Снижаются трудозатраты за счет легкости и простоты работы с материалом, не требуется сложных операций и техники. Уменьшаются расходы на энергосбережение - за счет высоких теплоизоляционных характеристик продукта , не требуется демонтаж старого материала после окончания гарантийного срока. Повторюсь, что срок службы материала - более 30 лет, это доказано научными испытаниями, о чем я уже говорил выше.

- Качественный продукт не может стоить дешево. Тем не менее, вопрос цены является одним из ключевых при принятии решений...

- Совершенно верно, чудес не бывает, хороший материал имеет соответствующую цену. Но в целом, а мы уже об этом говорили, использование ТСМ керамик дает экономию затрат и в итоге заказчик получает реальную экономическую выгоду. Да, минвата стоит дешевле, но ее срок службы примерно 5 лет, после чего материал непригоден к эксплуатации, предприятие несет расходы по замене материала , демонтаж\монтаж.

Работы по теплоизоляции олимпийского комплекса "Лужники" в рамках реконструкции к ЧМ по футболу 2018

- Верно ли то, что вы являетесь компанией полного цикла?

- Абсолютно верно. Мы доказывали эффективность нашего материала, защищали проекты, которое мы с помощью нашего материала реализовывали. Постепенно пришли к тому, что для максимальной эффективности необходимо подключаться к решению задачи еще на стадии проекта. Поэтому, уже на протяжении пяти лет, наша компания является еще и проектировщиком.

Говоря об объектах , где применялась технология ТСМ керамик, можно отметить то, что практически все олимпийские объекты в Сочи построены с ее применением . В Лужниках нас привлекли практически “на флажке”, когда вопрос сроков реконструкции стадиона к чемпионату мира по футболу уже стоял довольно остро. Из последних масштабных проектов в Москве отмечу проект по отделке и теплоизоляции зданий на двадцати станциях МЦК, где мы мы выступили практически в безальтернативном варианте - как раз потому, что являемся компанией полного цикла. Помимо этого, уже на протяжении 15 лет наша компания обслуживает объекты Мосэнерго, активно сотрудничает с РЖД.

- В каких сферах, кроме промышленности и транспорта, может применяться ваш продукт?

- Его можно применять практически везде, в любых сферах строительства. Немаловажный факт - до появления ТСМ керамик на рынке проблема «мостиков холода» решалась с помощью традиционных утеплителей. А эти решения, зачастую, влекут за собой дополнительные затраты, связанные с устройством декоративных облицовок, подшивных потолков и пр. Наш материал позволил решить в процессе одной операции окраски две задачи одновременно , - это и утепление, и отделка изолируемой поверхности. Так как ТСМ керамик широко применяется при строительстве и реконструкции жилья и важно, что это экологически чистый продукт. Он не выделяет никаких смол и запахов, не подвергается коррозии и гниению, а также соответствует всем необходимым требованиям.

- Дальнейшие планы?

- Сегодня компании уже 20 лет и наш опыт позволяет нам выполнять ту работу, за которую мы беремся, максимально эффективно и в срок. Качество нашей работы, качество ТСМ керамик проверено временем. Так, в 2007 году мы реализовали проект по защите фасадов более 60 жилых домов в Южно-Сахалинске. Прошло уже более 13 лет и мы продолжаем получать о ТСМ керамик отзывы, которые говорят о качестве, уникальности и востребованности материала .

В целом, компании в работе находится более 100 объектов по всей стране. На все уже выполненные проекты имеется подтверждающая документация, в том числе протоколы проведенных испытаний, заключения технических служб заказчиков и положительные отзывы на ТСМ керамик. Что же касается ближайших планов, мы планируем выйти на рынок с теплоизоляционным материалом пятого поколения и расширить производство - для чего запланировано строительство еще одного завода на Дальнем Востоке.