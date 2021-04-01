У губернатора Прикамья появился советник по вопросам спорта Советовать главе региона будет российский саночник Альберт Демченко

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил советника по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью. Им стал российский саночник Альберт Демченко. В администрации губернатора эту информацию подтвердили. В качестве советника главы региона господин Демченко начнет работать с апреля.

Альбер Демченко — заслуженный мастер спорта РФ. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр (2006 и 2014 годов), двукратный серебряный призер чемпионата мира 2012 года, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира 2004/05, многократный чемпион России.

Напомним, в начале года Дмитрий Махонин привлек на работу другого федерального специалиста, назначив заслуженного работника культуры РФ, президент благотворительного фонда «Мир и гармония» Эльмиру Щербакову советником по вопросам культуры и искусства.