Гонщик Сергей Карякин выдвинулся на праймериз «Единой России» в свердловское заксобрание

Уральский автогонщик Сергей Карякин подал документы для участия в праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области.

Господин Карякин заявил, что не намерен идти в Госдуму и будет избираться в заксобрание по Сысертскому одномандатному округу. «Не хочу постоянно мотаться в Москву. К тому же Сысерть связана с моей молодостью и началом карьеры. Приятнее делать хорошее там, где вырос, чтобы в дальнейшем было желание работать», — пояснил свое решение Сергей Карякин.

Он рассказал, что одной из причин выдвижения для него стало желание создать детскую мотошколу. «Мы много вместе с командой работаем с детьми. Я много говорил, что детям и молодежи важно реализоваться, поэтому старался добиться, чтобы в регионе появилась детская мотошкола. В команде накоплен пласт опыта, который можем передать. Те отзывы в соцсетях, которые мы получили, говорят о том, что идея будет востребована», — подчеркнул господин Карякин.

В случае победы в праймериз и избрания в заксобрание гонщик не планирует завершать профессиональную карьеру. «Для меня самая главная гонка в жизни — Дакар. Она проходит во время новогодних каникул. Каждый из нас имеет право на отпуск, тогда я и могу участвовать в марафоне. Подготовка, как показала практика, может пройти в выходные. Выезжаю для тренировки в Асбест и мне этого хватает», — отметил он.

По его словам, работа в заксобрании — это «работа с людьми, понимание и решение их проблем». «Мне придется стать связующим звеном между народом и властью, передавать их проблемы и решать», — добавил господин Карякин.

Напомним, выборы депутатов в Госдуму и свердловское заксобрание состоятся 19 сентября. Документы на участие в праймериз уже подали несколько действующих депутатов. В частности, депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Андрей Альшевских, Максим Иванов, Андрей Ветлужских. На предварительное голосование также выдвинулись губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Сысерти Дмитрий Нисковских.

Анастасия Реутова