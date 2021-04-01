Суд в Гонконге признал виновными семь оппозиционеров по делу о протестах

Суд в Гонконге признал медиамагната Джимми Лая и еще шесть оппозиционеров виновными в организации и участии в незаконной акции протеста в августе 2019 года. Судье предстоит заслушать доводы адвокатов, после этого будет вынесен приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTHK.

Фигурантами дела об организации протестов являются несколько бывших законодателей, в том числе правозащитник и ветеран борьбы за гонконгскую демократию Мартин Ли и политический активист Альберт Хо. За организацию и участии в многотысячной несанкционированной акции протеста им может грозить до пяти лет тюрьмы. Джимми Лай также обвиняется в нарушении закона о нацбезопасности и мошенничестве.

Летом 2019 года в Гонконге прошли массовые протесты из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. 30 июня 2020 года власти Китая приняли закон о национальной безопасности Гонконга. Документ наделяет власти Гонконга широкими полномочиями для борьбы с протестами.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Гонконгскую оппозицию подвели под статьи».