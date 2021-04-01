СКР подтвердил завершение расследование дела об убийстве Шабтая Калмановича

Главное следственное управление СКР по Москве официально сообщило о завершении расследования заказного убийства бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича, совершенного в 2009 году в Москве. Уроженцами Ингушетии Джабраилу Костоеву, Али Белхороеву и Батыр Тумгоеву предъявлены обвинения в убийстве организованной группой по найму (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство организованной группой по найму (ч.3 ст. 30 пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).

“Ъ” сообщал о завершении расследования дела исполнителей убийства в ноябре 2020 года. Начальник столичного управления СКР Андрей Стрижов сообщал, что дело заказчиков и организаторов выведено в отдельное производство. «Фигуранты "нашего" дела свою вину пока не признают»,— говорил он “Ъ”.

62-летний Шабтай Калманович был расстрелян днем 2 ноября 2009 года на Смоленской набережной. По версии следствия, Багаудин Костоев открыл огонь из салона Lada Priora по Mercedes S600 господина Калмановича. Али Белхороев был за рулем Priora, а Батыр Тумгоев — сообщал подельникам маршрут следования Mercedes. В ходе нападения был также ранен водитель бизнесмена Петр Туманов.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Шабтай Калманович привел к потомку шейха».