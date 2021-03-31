Instagram запустил новую функцию Reels Remix наподобие TikTok Duet

Социальная сеть Instagram анонсировала новую функцию Reels Remix, она позволяет загрузить видео рядом с роликом другого пользователя. Новая возможность по функционалу напоминает Duet из сервиса коротких видео TikTok.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно выбрать в меню видео Reels «Сделать Remix». После этого можно записать новое видео либо загрузить уже существующее. Также можно регулировать громкость исходного и записанного звука, добавлять закадровый голос и использовать другие возможности редактирования. В новых видео Reels можно будет пользоваться функцией Remix по умолчанию, в старых для этого нужно будет вручную разрешить возможность редактирования. Также можно отключить возможность делать Remix из собственных видео.

Евгений Федуненко