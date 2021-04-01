Цену за мусор просят рассчитывать с человека

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова рекомендовала правительству региона рассмотреть возможность установления в городах принципа взимания платы за ТКО исходя не из квадратного метра жилья, а с человека. Предложение омбудсмена связано с многочисленными жалобами жителей по этому поводу. Кроме того, госпожа Гальцова подчеркнула, что самое большое недовольство жители выражали в связи с высокой стоимостью услуг по обращению с ТКО.Эксперты считают, что органы власти не перейдут на сбор платы с людей, поскольку количество людей в регионе уменьшается, а количество квадратных метров увеличивается.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова предложила правительству региона рассмотреть вопрос установления в городских округах области в качестве основания для расчета платы граждан за услугу по обращению с ТКО показатель по количеству проживающих в жилом помещении, а не исходя из общей площади жилья. Об этом говорится в докладе регионального омбудсмена за 2020 год.

• С 1 января 2019 года в Самарской области начала действовать новая система обращения с ТКО.Собственники этих отходов заключают договоры на обращение с ТКО с регоператором ООО «ЭкоСтройРесурс».

Как отмечает Ольга Гальцова, новая «мусорная реформа» принесла гражданам высокие тарифы, комбинированную систему начисления за обращение с ТКО, появление региональных операторов, перспективы строительства мусороперерабатывающих предприятий и начало раздельного сбора мусора.

Многие граждане неоднозначно оценили введение новых правил по обращению с ТКО, отмечает омбудсмен. Так, в минувшем году, как и в 2019-м, госпоже Гальцовой поступали жалобы по вопросам реализации «мусорной реформы» — удаленное размещение контейнеров, несогласие с методикой начисления платы за квадратные метры общей площади в индивидуальных жилых домах в городах, отсутствие возможности перерасчета при временном отсутствии зарегистрированных граждан, обжалование бездействия регоператора ООО «ЭкоСтройРесурс».

По мнению обратившихся, оплата жильцов индивидуальных жилых домов в городских округах услуги по обращению с ТКО исходя из общей площади жилья является несправедливым. Так, одному из жителей поселка Усть-Кинельский (Кинель), проживающему в доме с женой, ежемесячно за обращение с ТКО начисляют 1464 руб. Жительница Тольятти в жалобе сообщила, что за вывоз ТКО в частном доме ее семья оплачивает 1635 руб. в месяц.

Омбудсмен подчеркивает, что наибольший рост обращений в сфере реализации права на благоприятную окружающую среду зафиксирован именно по вопросу обращения с отходами производства и потребления: «Самое большое недовольство жители выражали в связи с высокой стоимостью услуг по обращению с ТКО».

Ольга Гальцова отмечает, что сегодня важно увеличить количество отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, и снизить полигонное захоронение: «Сфера обращения с ТКО должна быть приведена к замкнутому циклу — от вывоза мусора из контейнера у дома до переработки его в новый продукт».

Ранее депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев совместно с единомышленниками добивался в суде признания недействующим приказа регионального министерства энергетики и ЖКХ об утверждении и применении «завышенного» норматива накопления ТКО в 0,091 куб. м в год на квадратный метр и установленного принципа взимания платы в городах в зависимости от площади жилого помещения. В 10 городских округах региона норматив установлен исходя из площади помещения, в остальных муниципалитетах расчет платы идет с человека. Самарский облсуд отказался удовлетворять заявления граждан. После этого апелляционная инстанция оставила решение суда без ­изменения.

По данным регионального департамента ценового и тарифного регулирования, за минувший год к ним поступило 2122 обращения. В частности, 1621 жалоба связана с обращением с ТКО и порядком оплаты данной услуги, 226 обращений зафиксировано по теме водоснабжения и водоотведения, 215 жалоб по тарифам за теплоснабжение и другое.

«При всем моем уважении к институту уполномоченных по правам человека, не могу припомнить ни одного примера, чтобы рекомендации доклада были восприняты в качестве руководства к действию. При этом я благодарен Ольге Гальцовой за то, что она зафиксировала данную проблему в докладе. Уполномоченный составляет доклад, исходя из количества обращений в его адрес. Присутствие данной позиции в докладе говорит о том, что проблема реально существует»,— говорит член комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды губернской думы Михаил Матвеев.

Депутат отмечает, что за все годы мусорной реформы регоператор не выполняет план по заявленному объему вывоза ТКО: «Тогда как под этот объем они утверждали тарифы. Диким диссонансом идет то, что замеры, которые они проводили, свидетельствуют о том, что, наоборот, тарифы нужно увеличить, потому что заполняемость контейнеров намного больше, чем они думали. Все это циничная наглая ложь. Мы помним, как проводились эти замеры, как скрывался от общественности график замеров. Все это дополняет мою личную убежденность о необходимости пересмотра взимания платы, что это должно администрироваться с человека, а не с квадратного метра». По мнению эксперта, если губернатор не будет реагировать на данные факты, это поспособствует ущемлению негатива в адрес органов власти в ходе предстоящих выборов.

«Я не вижу пока желания власти что-либо менять. Это чисто из-за денег. Они никогда не перейдут на сбор платы с людей. Потому что количество людей в регионе уменьшается, а количество квадратных метров увеличивается. (По данным Самарастата, в 2016 году численность населения региона составляла 3,203 млн человек, в 2021 году численность жителей уменьшилась до 3,155 млн. — „Ъ“). При взимании платы с квадратного метра, она не подлежит перерасчету в случае временного отсутствия гражданина, если плата взимается с человека, то подлежит перерасчету»,— поясняет Михаил ­Матвеев.

Ани Айвазян