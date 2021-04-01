Государство строит многопортальную систему

Россияне в 2020 году более чем в два раза чаще обращались к государственным интернет-сервисам, чем в 2019 году, подсчитали в Ngenix. Популярности порталов способствовали пандемия и социальные инициативы властей. В 2021 году аудитория госсервисов продолжила расти, несмотря на снятие ограничений. Но из-за увеличившейся нагрузки госсервисам придется, по мнению экспертов, инвестировать миллиарды рублей в расширение инфраструктуры. В противном случае они будет сталкиваться со сбоями, как это происходило с порталом «Госуслуги» и Mos.ru в моменты пиковых нагрузок.

Аудитория государственных веб-сервисов значительно выросла в 2020 году: количество обращений каждый месяц в течение года в 1,8–2,35 раза превышало показатели 2019 года, подсчитали в Ngenix (российский провайдер облачных сервисов). По оценке аналитиков компании, снятие ограничений из-за пандемии почти не отразилось на темпах роста трафика: в 2021 году он превысил показатели 2020 года на 24% в январе, на 32% в феврале и на 43% в марте. Государственные сервисы сохранили приобретенную аудиторию даже после локдауна, а пользователи укрепили новый паттерн поведения, считают аналитики.

Резкий прирост пользователей на портале «Госуслуги» был отмечен в апреле—мае 2020 года, рассказали “Ъ” в Минцифры. Тогда дополнительный поток составил примерно 4,5 млн граждан в месяц против 1,5 млн в другие месяцы 2020 года. Благодаря запущенным в период пандемии сервисам число обращений на портал достигало около 9 млн человек ежедневно, добавили в министерстве.

В 2020 году аудитория портала Mos.ru увеличилась более чем вдвое, рост продолжается, сообщили в департаменте информационных технологий Москвы. В период пандемии портал «стал для горожан основным каналом получения государственных услуг и городских сервисов для москвичей», подчеркнули в ведомстве. В «Почте России» также фиксируют рост онлайн-аудитории. В декабре 2020 года число уникальных пользователей достигало 5,6 млн человек, рассказали в компании. Годом ранее показатель составлял 3,7 млн человек.

Из-за роста нагрузки на IT-инфраструктуру госсервисов встает вопрос об обеспечении их отказоустойчивости в моменты пиковых нагрузок, отмечают в Ngenix. Так, например, в апреле 2020 года наблюдались сбои в системе цифровых пропусков, а в мае портал «Госуслуги» столкнулся с проблемами из-за десятикратного роста нагрузки (см. “Ъ” от 14 мая 2020 года). Сбои были связаны с большим количеством обращений за получением пособия на детей, которые накануне анонсировал президент Владимир Путин. В октябре был сбой в работе системы «Моя электронная школа» на Mos.ru, из-за которого школьники не могли подключиться к онлайн-уроку (см. “Ъ” от 19 октября 2020 года).

На старте пандемии государственные порталы действительно сталкивались с проблемами, отмечает гендиректор Qrator Labs Александр Лямин, в целом они справились с возросшими объемами трафика, но для этого пришлось расширить инфраструктуру. Эксперты подчеркивают, что вложения в этом направлении необходимо продолжать. Проекты расширения инфраструктуры для сервисов государственного и муниципального уровня совокупно могут обойтись в миллиарды рублей, считает заместитель гендиректора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрий Пудов. Но эти инвестиции, по его мнению, себя оправдывают, поскольку экономят время граждан: «Очевидно, что издержки на получение гражданами госуслуг в традиционном виде, превышают инвестиции в создание и поддержку инфраструктуры».

Расширение и развитие IT-инфраструктуры государственных веб-сервисов уже запланировано в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», отмечает заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. Согласно федеральному проекту «Цифровое государственное управление» (входит в нацпрограмму), власти до 2024 года потратят 22,8 млрд руб. на доработку ведомственных информационных систем в целях предоставления приоритетных государственных, в том числе разрешительных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде. По мнению эксперта, заложенного объема вложений будет достаточно для обеспечения адекватного уровня доступности государственных электронных услуг.

Юлия Степанова