Депутатско-разыскная деятельность

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, следственные органы разыскивают депутата Пермской гордумы Игоря Рогожникова, избранного в 2016 году по спискам КПРФ. По одной из версий, он может находиться за границей. Как утверждают источники, якобы это связано с уголовным делом об оказании опасных услуг при строительстве дома для размещения сирот в Добрянке, фигурантом которого является сын Игоря Рогожникова Юрий. Собеседники в Пермской городской думе говорят, что им известно об объявлении депутата в розыск. Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова рассказала, что не видела господина Рогожникова уже несколько лет.



Депутат Пермской городской думы Игорь Рогожников объявлен в розыск, рассказали „Ъ-Прикамье“ сразу несколько знакомых с ситуацией источников. По их данным, это связано с уголовным делом о строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, в котором фигурируют сын господина Рогожникова Юрий, сын депутата заксобрания Виктора Плюснина Егор и предприниматель Максим Волик. Источник, близкий к руководству Пермской городской думы, пояснил, что им известно о розыске Игоря Рогожникова. По его данным, господин Рогожников не принимает участия в заседаниях и других мероприятиях представительного органа уже около года. Другой собеседник „Ъ-Прикамье“ утверждает, что ему заочно предъявлено обвинение. По данным источника, он может находиться в Испании.

Игорь Рогожников родился в 1962 году, окончил политехнический институт по специальности «Авиадвигателестроение». С 2007 по 2011 год был депутатом законодательного собрания, состоял во фракции ЛДПР. В 2016 году господин Рогожников был избран в Пермскую городскую думу по партийным спискам КПРФ. В качестве последнего места работы Игоря Рогожникова на сайте думы указано ПАО «Протон-ПМ», где он занимал должность заместителя исполнительного директора по капстроительству и инфраструктуре. В АО «Протон-ПМ» „Ъ-Прикамье“ пояснили, что господин Рогожников уволился с предприятия несколько лет назад.

Расследованием дела, в котором фигурирует Игорь Рогожников, занимается СУ СКР по Пермскому краю. Как сообщалось в открытых источниках, следствие считает, что его сын Юрий, а также Егор Плюснин совершили преступление при реконструкции здания бывшей больницы в Добрянке в жилой дом, помещения в котором планировалось предоставлять для достигших совершеннолетия сирот. Строительство больницы было заморожено еще в 1993 году, а в 2017-м в эксплуатацию был сдан построенный на основе старого каркаса дом. После этого сироты начали массово жаловаться на то, что объект непригоден для проживания: в новых квартирах холодно, а часть стен поражена плесенью.

При этом за несколько лет до начала строительства недострой и земельные участки под ним приобрело ООО «Дитранс-Строй». Затем объект переходил к ООО «Жилой комплекс „Сосновый бор“», директором которого является Юрий Рогожников, и к ООО «Технология», которое возглавлял Игорь Рогожников. Сейчас эти компании ликвидированы либо находятся в предбанкротном состоянии.

В итоге по материалам прокуратуры Пермского края и ФСБ было возбуждено уголовное дело. Юрию Рогожникову и Егору Плюснину следствие предъявило обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в том числе предназначенных для детей в возрасте до шести лет, совершенных группой лиц по предварительному сговору»). Максима Волика, компания которого проводила аудит долгостроя, обвинили в пособничестве в совершении этого преступления.

В августе прошлого года уголовное дело поступило в Добрянский городской суд. В январе оно по ходатайству гособвинения было возвращено прокурору для устранения недостатков, а затем передано в СУ СКР на допрасследование. Как отметил суд, обвинительное заключение по делу составлено с нарушениями. В частности, в нем не указан характер опасности работ и каким образом выявленные дефекты могут привести к причинению вреда здоровью или жизни людей. Стоит отметить, что это решение пытались обжаловать защитники подсудимых, которые настаивали на несостоятельности обвинительного заключения и невиновности своих доверителей. 11 марта Пермский краевой суд в удовлетворении апелляционных жалоб отказал.

Что касается Игоря Рогожникова, из-за своего депутатского статуса он является спецсубъектом, поэтому уголовное дело в отношении него, согласно УПК, мог возбудить только руководитель СУ СКР по Пермскому краю. Как предполагают источники, сейчас оно выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском обвиняемого.

При этом в КПРФ об объявлении господина Рогожникова в розыск ничего не знают. Как пояснила „Ъ-Прикамье“ первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, она не общалась с ним как минимум два года. «Игорь Рогожников никогда не был членом партии, только выдвигался по нашим спискам,— рассказала первый секретарь.— Где он находится, я не знаю».

Дмитрий Астахов