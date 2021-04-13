В этом году художником Audemars Piguet Art Commission стала Фиби Хуэй, а куратором — Ин Кхуок, обе — из Гонконга. Хуэй известна, например, работой над павильоном Гонконга на Венецианской биеннале 2017 года. Работа, созданная для арт-комиссии, называется «Луна покидает нас». Основана она на наблюдении за спутником Земли — в Audemars Piguet очень любят проекты на стыке искусства и науки. «Луна» станет пятым проектом арт-комиссии и первым, который покажут в дни гонконгской Art Basel (до этого премьеру устраивали в Базеле или Майами). «Коммерсантъ. Арт» поговорил с художницей о проекте.

—С чего проект начался для вас? Какие эмоции вы испытали, когда получили предложение об участии?

—Когда я узнала, что вошла в шорт-лист Ин Кхуок, то очень разволновалась. Мне не верилось, что она может выбрать меня. Я давно восхищаюсь ее творчеством, и сама возможность обмениваться идеями с нею уже была наградой.

Повезло мне и в том, что я смогла съездить в родной для Audemars Piguet Ле-Брассю,— эта поездка стала главным источником вдохновения для проекта.

Сам опыт работы с арт-комиссией уникален и не похож ни на что, что я делала раньше — Audemars Piguet дает абсолютную свободу художнику и спонсирует творческий процесс не только финансами, но и нужными связями.

—Как бы вы сами описали свою работу, созданную для арт-комиссии?

—Проект построен на старинных и современных наблюдениях за Луной и рассказывает, какое колоссальное влияние имеет визуальное представление на науку и представление о Вселенной.

Фиби Хуэй с куратором Ин Кхуок в процессе работы над «Луной» Фото: courtesy of the artist and Audemars Piguet

Инсталляция займет несколько комнат в Tai Kwun (бывшее здание полицейского участка с тюрьмой, ставшее культурным центром.— «Коммерсантъ. Арт»). Главные элементы — два механических объекта, которые я сама смастерила.

—Насколько и чем важны такие проекты, как арт-комиссия?

—Как я уже говорила,— той свободой, которую дают художнику. И теми контактами, которые бесценны в работе. Меня, например, познакомили с учеными, инженерами и даже с одним бывшим астронавтом.

—Как пандемия повлияла на вашу работу — и на ее ход, и на тематику?

—Суть не изменилась, а вот ход работ, как и у многих художников, конечно, вынужденно изменился из-за пандемии. И исследования, и само производство пришлось подстроить под новые реалии. Но мне кажется, что вообще такова суть творческого процесса: он требует гибкости, открытости, чтобы генерировать новые идеи и концепции. Пандемия дала мне больше времени сосредоточиться на деталях и больше времени для рефлексии.

—В 2018-м вы, как уже упоминали, побывали в долине Жу и Ле-Брассю. Какие впечатления оказались самыми яркими?

Фиби Хуэй с куратором Ин Кхуок в процессе работы над «Луной» Фото: courtesy of the artist and Audemars Piguet

—Это вообще был захватывающий опыт. Во время моего визита меня пригласили в семейный ресторан, расположенный неподалеку с Ле-Брассю в заснеженных горах. Мы пошли туда пешком, и один из кураторов Audemars Piguet Contemporary рассказал, что в горах есть такая традиция — собираться на улице в полнолуние. Мое воображение сразу начало рисовать картины — собственно, с этого и начался весь проект с Луной.

Беседовала Анна Минакова