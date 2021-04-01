Приморским отелям укажут пределы роста

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал внесение в краевое законодательство изменений, ограничивающих этажность гостиниц в 500-метровой прибрежной зоне Черного и Азовского морей. По заявлению главы края, максимальная высота отеля не должна превышать шести этажей. В 2019 году сходные поправки по ограничению высотности жилой застройки на побережье были внесены в Градостроительный кодекс региона. По мнению экспертов, идею ограничения этажности могут продвигать и поддерживать владельцы действующих гостиничных объектов.



В ходе сессии Законодательного Собрания Краснодарского края глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что в 500-метровой зоне от берега Черного или Азовского моря высота гостиничных объектов должна быть ограничена. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Около двух лет назад в крае были приняты нормы, ограничивающие этажность жилой застройки в полукилометровой приморской зоне. Губернатор тогда не раз говорил от том, что курортные города не должны превращаться в спальные районы Москвы, призывая муниципалитеты отдавать приоритет гостиничным проектам, которые имеют более длительный срок окупаемости, чем жилье, и не должны подпадать под ограничения.

Теперь глава края считает, что и гостиницы не должны быть в двадцать этажей. «Сейчас прорабатываем допустимую высотность, будем предлагать 21 метр. Пять-шесть этажей — выше не нужно», — считает Вениамин Кондратьев. Соответствующие поправки предлагается внести в Градостроительный кодекс региона.

Эксперты и участники рынка не сходятся во мнении по поводу инициативы краевой власти. Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», указывает на то, что ограничения по этажности отелей логичны для старых европейских городов, где запрещено строить любые высотные здания, чтобы не портить архитектурный облик города. «Эти доводы вряд ли применимы к черноморскому побережью, где исторические центры мало сохранились», — уверен эксперт. Господин Коренев отмечает, что высота отеля напрямую связана с его наполняемостью и окупаемостью проекта. «Подавляющее большинство мировых курортов не боятся высотных отелей. Так, отель JW Marriott Marquis Dubai в Дубае имеет высоту 355 м, отель Ryugyong в Пхеньяне — 330 м», — говорит собеседник “Ъ-Юг”.

По мнению Алексея Коренева, идея ограничить высотность гостиниц в Краснодарском крае может иметь в своей основе лоббирование интересов тех, кто уже построил отели и старается избежать конкуренции со стороны новых инвесторов.

Юлия Рамзенкова, член Ассоциации юристов России, считает, что решение об ограничении высотности гостиниц логично в контексте новой политики краевой власти по комплексному развитию прибрежных территорий. «Хаотичное строительство, в том числе и высотных гостиничных зданий, привело ко многим проблемам в курортных зонах, создало избыточную нагрузку на инфраструктуру», — отметила юрист.

Хусейн Плиев, генеральный директор ГК Smart Engineers, отмечает, что снижение этажности приведет к ограничению размера номерного фонда строящихся объектов, а с учетом необходимости строительства или реконструкции инженерной инфраструктуры, которая в данном регионе требует больших инвестиций, это может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности гостиничного сектора. «Поэтому важно вместе с введением такого рода ограничений подумать о дополнительных мерах поддержки инвесторов в данном секторе рынка», — пояснил собеседник “Ъ-Юг”.

Анна Перова, Краснодар