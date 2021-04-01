Первое мировое

Блогер Андрей Потылицын заключил мировое соглашение с АО «Башспирт», которое предъявляло ему иск о защите деловой репутации. Господин Потылицын согласился удалить спорный ролик, в котором он говорил о том, что предприятие «очень дурно управляется», а «менеджмент там вороватый и жуликоватый». Исковое заявление с требованием удалить ролик и выплатить в общей сложности 3 млн руб. компенсаций подавали «Башспирт», его гендиректор Рауф Нугуманов и заместитель гендиректора Игорь Дудоров.

Спор в арбитражном суде Башкирии между АО «Башспирт» и блогером Андреем Потылицыным о защите деловой репутации, длящийся с 2019 года, завершился подписанием мирового соглашения. Как следует из материалов суда, господин Потылицын обязался удалить видеоролик «СМИ виноваты во всех бедах Хабирова?», размещенный на его YouTube-канале «Открытая политика» и ставший причиной для судебного разбирательства. Взамен «Башспирт» и соистцы, указано в соглашении, отказываются от требований о взыскании с Андрея Потылицына совокупно 3 млн руб. компенсаций. Расходы по делу стороны друг другу возмещать не будут.

В спорном ролике Андрей Потылицын сообщал, что «Башспирт» — «высокорентабельное, высокомаржинальное предприятие», которое «очень дурно управляется», а «менеджмент там вороватый и жуликоватый, его нужно целиком менять». Поводом для его записи послужили результаты проверки предприятия Контрольно-счетной палатой Башкирии (КСП), которая выявила нарушения в деятельности бывшего менеджмента «Башспирта» на общую сумму около 9 млрд руб.

В 2019 году «Башспирт» подал иск к блогеру о защите деловой репутации и взыскании 1 млн руб. морального вреда. По мнению представителей «Башспирта», Андрей Потылицын дал необоснованную негативную оценку работе менеджмента и положению дел на предприятии, а также оскорбил сотрудников компании, назвав их «вороватыми» и «жуликоватыми». В феврале этого года в качестве соистцов в дело вступили генеральный директор «Башспирта» Рауф Нугуманов и его заместитель Игорь Дудоров, которые посчитали, что господин Потылицын затронул их деловую репутацию. Соистцы просили удалить спорный ролик и выплатить каждому из них по 1 млн руб.

Для оценки высказываний Андрея Потылицына были проведены две судебные лингвистические экспертизы. Эксперт санкт-петербургского ООО «Городской центр судебных экспертиз» не нашел в высказываниях господина Потылицына оскорбительной, порочащей или умаляющей репутацию компании и его менеджмента информации, а сотрудник АНО «Томский центр экспертиз» пришла к противоположным выводам. По мнению эксперта, в спорном ролике содержались «прямые указания на противоправный характер поведения руководства „Башспирта“».

Андрей Потылицын в 2011–2014 годах работал помощником главы администрации президента Башкирии. В декабре 2015 года возглавил местное отделение «Открытой России», а в январе 2018 года сложил с себя эти полномочия. Канал «Открытая политика» господин Потылицын зарегистрировал в августе 2017 года. На сегодняшний день у него 26,7 тыс. подписчиков.

Вчера спорный видеоролик найти не удалось: видео удалено пользователем, указано при переходе по прямой ссылке.

Андрей Потылицын подписание мирового соглашения не комментировал.

В «Башспирте» от комментариев воздержались.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин считает, что иск «Башспирта» с большой вероятностью суд бы удовлетворил. «Вероятно, предприятие не захотело обострять ситуацию. Заключение мирового соглашения для Андрея Потылицына — это способ избежать удара по репутации, если бы суд признал его высказывания порочащими»,— отметил Рауль Сайфуллин.

Обе стороны достигли своих целей, полагает юрист Мурат Мустафин. «Потылицын получил свою долю хайпа, поскольку об этом деле два года писали СМИ. Его шансы на выигрыш в суде были призрачными, кроме того, ответчик понес бы материальные потери. Кроме того, решение могло быть преюдициальным дня иных публикаций Потылицына, это он наверняка тоже учел»,— полагает эксперт.

Влада Шипилова