Почти три десятка организаций из США выступили с коллективным обращением к президенту Джо Байдену с призывом вернуться к конструктивному диалогу с Москвой. Обращение, правда, подписали в основном малоизвестные организации, и в США оно было практически не замечено.

«Мы, американцы, настоятельно призываем администрацию Байдена прекратить безрассудные высказывания и вместо этого энергично продолжать переговоры о ядерном оружии с российским правительством. Необходимость конструктивных двусторонних переговоров для устранения существующих сегодня угроз, исходящих от гонки ядерных вооружений, никогда не была настолько очевидной»,— говорится в обращении, подписанном 27 общественными организациями и распространенном в США на этой неделе. Среди подписантов, по их собственному заявлению,— «национальные организации, которые занимаются дипломатией, разоружением и мирными процессами, контролем над вооружениями» и которые «глубоко обеспокоены обменом негативными репликами между лидерами двух стран, в чьих арсеналах — более чем 90% мировых запасов ядерных боеголовок».

В ряде российских СМИ инициатива была воспринята с энтузиазмом. «Антироссийская риторика Джо Байдена вызывает стыд и беспокойство уже не только со стороны простых американцев. Без малого 30 организаций выступили с критикой своего президента,— говорится в сюжете, который вышел во вторник на "Первом канале".— Сам факт публикации подобного обращения для США уже прорыв. В последние годы здесь просто боялись призывать к конструктивному диалогу с Россией. Можно сказать, что лед тронулся».

Напомним, с середины марта российско-американский диалог переживает беспрецедентный кризис после того, как в телевизионном интервью президент Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «киллером», и пригрозил, что Москва «заплатит за вмешательство» в президентские выборы 2020 года.

«Первый канал», в свою очередь, цитирует в своем сюжете письма «простых американцев», которые продолжают поступать в российское посольство в США: «Пожалуйста, примите мои извинения перед президентом Путиным и народом России за бессмысленные, безосновательные и чрезвычайно незрелые оскорбления, нанесенные Джозефом Байденом, чьи умственные способности, похоже, находятся в упадке».

Риторика краткого обращения общественных организаций на этом фоне выглядит куда более сдержанной. При этом назвать все 27 организаций широко известными было бы преувеличением.

Среди них фигурируют в том числе небольшие группы, объединяющие левых активистов и пацифистов. В списке указаны, например, Фонд помощи и восстановления Йемена и инициатива «Историки за мир и демократию», чья страничка в Facebook «нравится» 21 человеку. Еще один подписант, основатель организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Брюс Гэгнон, в мае прошлого года возглавил международную делегацию общественных деятелей, посетившую Крым. «Мы приехали в Крым, чтобы увидеть все своими глазами. Мы убедились, что народ Крыма очень гостеприимный. Самое главное, что крымчане счастливы и действительно в результате референдума получили то, за что они голосовали»,— объяснял он тогда журналистам.

Более известный фигурант списка — «Американский комитет за российско-американское согласие», сооснователем которого был покойный известный русист Стивен Коэн. Комитет включает в себя в том числе экспертов и бывших официальных лиц, например экс-посла США в Москве Джека Мэтлока.

Впрочем, по словам организаторов, задачи собрать более широкий круг подписантов, они перед собой не ставили. «Организация RootsAction.org, сооснователем которой я являюсь, выступила инициатором этого заявления и составила его черновик вместе с тремя другими организациями,— рассказал “Ъ” американский журналист и медиакритик Джефф Коэн.— Мы не связывались с исследовательскими организациями, университетами или СМИ. Мы только разослали это заявление организациям, которые занимаются вопросами установления мира, дипломатией, разоружением, и дали им несколько дней на то, чтобы отреагировать, если они хотели увидеть себя в числе подписантов».

«Едва ли письмо окажет сколь серьезное влияние на взгляды администрации Байдена в отношении России,— пояснил “Ъ” политолог, эксперт вашингтонского Института Кеннана Игорь Зевелев.— Однако подобные инициативы могли бы привнести новые элементы в дискуссию о России, рамки которой в последнее время сильно сужены. Кроме того, это письмо может быть отражением другого тренда — попытки условно левых сил оказать влияние на политику центриста Джо Байдена. До сих пор это в большей степени проявлялось во внутренней политике, а во внешней политике не проявлялось».

Галина Дудина