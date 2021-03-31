UEFA разрешил пять замен в матчах Евро-2020

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) разрешил использовать пять замен за один матч чемпионата Европы, сообщила пресс-служба организации.

«Разрешить пять замен на Евро-2020 и в финальной стадии Лиги наций UEFA 2021 года, а также в стыковых матчах за право остаться в Лиге С, согласно временной поправке к Правилу 3 Правил игры IFAB»,— говорится на сайте UEFA.

В июле 2020 года на фоне пандемии коронавируса UEFA внес изменение в правила, согласно которому командам было разрешено проводить по пять замен в матче вместо трех. Исполком UEFA решил продлить действие поправки, «поскольку пандемия COVID-19 по-прежнему влияет на национальные и международный футбольные календари», а также потому, что правило уже действует в отборочных матчах чемпионата мира. Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.