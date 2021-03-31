Суд арестовал зампреда ставропольского правительства

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов арестован сегодня, 31 марта, по ходатайству следствия до 23 мая 2021 года. Об этом сообщил Чертановский суд Москвы, принимавший решение об аресте.

Ранее следственные органы предъявили чиновнику обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господина Петрашова подозревают в том, что в 2013–2015 годах, когда он возглавлял офис «ЛУКОЙЛ-Оверсиз» на Украине, а затем уже работая в правительстве Ставропольского края, он получил от предпринимателя не менее 130 млн руб. «под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений». Причем, как установило следствие, деньги чиновник получал «лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц».

Роман Петрашов был задержан утром во вторник, 30 марта, на своем рабочем месте, после чего самолетом этапирован в Москву к месту производства следствия.

Одновременно в рабочем кабинете зампреда и у него дома были проведены обыски. Перед заседанием суда, которое должно было определить меру пресечения господину Петрашову, он заявил, что никакой вины за собой не признает. Пресс-служба губернатора на запрос “Ъ” ответила, что в настоящий момент по поручению губернатора «продолжается антикоррупционный аудит краевого кабмина», все члены правительства отправлены в отставку и работают с приставкой «и. о.», а задержание Романа Петрашова «не отразится на работе курируемых им ведомств, соответствующие обязанности будут перераспределены». Напомним, это уже второе задержание за месяц заместителей губернатора в правительстве Ставропольского края. 12 марта по подозрению во взяточничестве на сумму более 60 млн руб. был задержан зампред Александр Золотарев.

Подробнее о деле читайте в публикации «Вице-премьер пошел по этапу».

Александра Ларинцева, Пятигорск