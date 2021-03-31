Бывший вице-мэр сдал банкира

Воронежское управление Следственного комитета РФ (СКР) заподозрило финансиста — 35-летнего Илью Шепелева в попытке обмана бывшего вице-мэра областного центра — 31-летнего Алексея Антиликаторова. По версии следствия, он предложил добиться смягчения наказания по уголовному делу экс-чиновника о получении особо крупной взятки, которое готовится к передаче в суд. Сделать это бывший управляющий партнер ликвидированных Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка предложил за 9 млн руб, притом что на самом деле помочь бывшему вице-мэру не мог. Оперативники задержали его с поличным при получении 3 млн руб.

Судья Ленинского райсуда Воронежа Александр Курьянов 31 марта удовлетворил ходатайство регионального управления СКР об избрании заместителю гендиректора ООО «Ваш личный банкир» Илье Шепелеву меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя использовать средства связи и посещать жилье потерпевшего, а также необходимо являться по требованию следователя.

Илья Шепелев освобожден из-под стражи в зале суда. Он провел в ИВС две ночи: финансиста задержали 29 марта. В тот же день СКР возбудил в его отношении уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В его основу легли материалы управления ФСБ по Воронежской области и показания бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова, которого обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как полагает следствие, Илья Шепелев попытался обмануть экс-чиновника, пообещав ему сначала добиться смягчения меры пресечения, а после и вовсе поспособствовать назначению более мягкого наказания, чем предусматривает санкция его статьи, притом что не мог выполнить обещания. По данным “Ъ”, уголовное дело Алексея Антиликаторова в скором времени передадут в суд. Его обвиняют в получении в 2018 году 1,5 млн руб. от местного предпринимателя Шамиля Битокова за сохранение его ярмарки на проспекте Патриотов в Воронеже. Господин Антиликаторов признает вину, но отрицает размер вменяемой ему в вину суммы: по его словам, он получил от своего коллеги, бывшего вице-мэра Сергея Курило, 750 тыс. руб.

Господин Антиликаторов провел под домашним арестом 12 месяцев, после чего СКР отпустил его под подписку о невыезде. Источники “Ъ” в правоохранительных органах уверены, что этому поспособствовало сотрудничество экс-чиновника со следствием.

Согласно материалам дела Ильи Шепелева, находясь в гостях у Алексея Антиликаторова, банкир за 9 млн руб. пообещал помочь подследственному облегчить уголовное преследование. Финансист заверил бывшего чиновника, что добьется смягчения итогового наказания с помощью личных связей среди судей Воронежского гарнизонного суда, которые, в свою очередь, за вознаграждение повлияют на судей Центрального райсуда, куда и поступит дело экс-чиновника. Господин Шепелев был задержан в гараже клубного дома на набережной Массалитинова вечером 29 марта, в момент получения 3 млн руб. от действовавшего под контролем оперативников Алексея Антиликаторова.

Подозреваемый признал вину в инкриминируемых ему деяниях. Адвокат Иван Фефелов попросил суд избрать для его доверителя меру пресечения в виде подписки о невыезде или хотя бы не вводить запрет на использование средств связи. По его словам, это может привести к увольнению господина Шепелева с работы и потере заработка.

Выслушав его просьбу, судья Александр Курьянов назвал позицию защиты интересной. «Давайте мы сейчас откажем, следствие дальше выйдет с другим ходатайством (об аресте.— “Ъ”). Я вот 20 лет работаю и первый раз вижу такую меру пресечения при совершении такого деяния, а вы тут высказываетесь. Это совершенно непонятно»,— сказал судья.

В 2018 году Центральный райсуд Воронежа признал Илью Шепелева виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Ему назначили наказание в два года лишения свободы условно, в пользу государства было взыскано почти 45 млн руб. преступного дохода. В январе прошлого года финансист снял судимость.

Адвокаты Ильи Шепелева и Алексея Антиликаторова Иван Фефелов и Николай Алимкин отказались комментировать ситуацию “Ъ”.

Сергей Толмачев, Воронеж