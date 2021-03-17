Бывшему вице-мэру Воронежа Антиликаторову предъявили окончательное обвинение

Управление СКР по Воронежской области предъявило обвинение в окончательной форме экс-директору областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) и бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову. Как сообщили “Ъ-Черноземье” источники в правоохранительных органах, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

В СКР не комментируют обстоятельства расследования уголовного дела. По данным “Ъ-Черноземье”, оно находится в финальной стадии и может поступить в суд уже в апреле. Алексей Антиликаторов провел под домашним арестом год. К сегодняшнему дню следствие не выходило в суд с ходатайством о продлении меры пресечения. По данным “Ъ-Черноземье”, обвиняемый уже не находится под домашним арестом.

Алексею Антиликаторову вменяется получение взятки в апреле 2018 года, когда он работал заместителем мэра Воронежа. По версии следствия, через своего коллегу первого вице-мэра Сергея Курило он получил от директора ООО «Фрегат» Шамиля Битокова взятку в сумме 1,5 млн руб. За эти деньги он якобы «оказал содействие в принятии управленческих решений в интересах конкретной организации». В начале 2018-го «Фрегат» судился с управлением развития предпринимательства из-за закрытия ярмарки «Купеческая» на проспекте Патриотов, к которой чиновники предъявляли претензии из-за несоответствия плану размещения ярмарочных площадок и архитектурному решению, однако к июню стороны заключили мировое соглашение.

После возбуждения уголовного дела Алексей Антиликаторов признал вину в получении денег от Сергея Курило, однако не 1,5 млн руб., а 750 тыс. руб. Он сразу же выразил намерение вернуть деньги. В СКР не комментировали статус в уголовном деле теперь уже бывшего первого вице-мэра господина Курило. После задержания Алексей Антиликаторов покинул пост главы АИР, который он занимал после ухода из мэрии.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Толмачев