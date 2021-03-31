В Петербурге обустроят 11 общественных пространств

В текущем году в Петербурге будут обустроены 11 общественных пространств. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что все эти проекты прошли общественные слушания.

В частности, запланировано обустройство территории, прилегающей к пляжам Нижнего и Среднего Суздальских озер, там будут созданы игровые и спортивные зоны, пешеходные дорожки. Работы по созданию освещения, зоны отдыха, детских площадок пройдут в Бестужевском саду. Благоустроят участок набережной реки Охты, от проспекта Косыгина до улицы Передовиков, площадь перед «Российской национальной библиотекой».

В Смольном напомнили, что Бестужевский сад и набережная Охты заняли первые места в Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

На прошлый год в городе благоустроили 30 общественных пространств и более 200 внутриквартальных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».